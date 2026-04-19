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Mouse: P.I. for Hire ha conquistato la classifica eShop di Nintendo Switch 2?

Al suo debutto, Mouse: P.I. for Hire ce l'ha fatta a conquistare la classifica eShop di Nintendo Switch 2, battendo finalmente Pokémon Pokopia?

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/04/2026
Due dei personaggi di Mouse: P.I. for Hire

Ce l'ha fatta Mouse: P.I. for Hire a conquistare la classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2? Be', quasi: lo sparatutto in stile vintage di Fumi Games ha debuttato in seconda posizione.

Pokémon Pokopia resta dunque primo, nell'ambito di un regno che dura ormai da diverse settimane e che probabilmente ci accompagnerà ancora a lungo, considerando lo straordinario successo ottenuto dal cozy game prodotto da The Pokémon Company.

  1. Pokémon Pokopia
  2. Mouse: P.I. for Hire
  3. Pragmata
  4. Mario Kart World
  5. Leggende Pokémon: Z-A
  6. Pragmata Deluxe Edition
  7. Super Mario Bros. Wonder Upgrade Pack
  8. Donkey Kong Bananza
  9. Super Mario Bros. Wonder
  10. Cyberpunk 2077
Pokémon Pokopia ha rilanciato le vendite di Nintendo Switch 2 in UK a +154% Pokémon Pokopia ha rilanciato le vendite di Nintendo Switch 2 in UK a +154%

Un'altra importante new entry è Pragmata: il titolo Capcom ha esordito al terzo posto, occupando però al contempo anche la sesta posizione della classifica con la Deluxe Edition.

La classifica dei giochi digitali

Appena approdato su PS5 e Xbox Series X|S, Hades 2 ha ricevuto un grosso aggiornamento su PC e Nintendo Switch, che ha evidentemente spinto il titolo di Supegiant Games nella classifica eShop dei giochi disponibili nel solo formato digitale.

  1. Hades 2
  2. No Man's Sky
  3. The Elder Scrolls V: Skyrim
  4. Red Dead Redemption
  5. Fallout 4
  6. Blue Prince
  7. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
  8. Yooka-Replayee
  9. Marvel Cosmic Invasion
  10. Plants Vs. Zombies: Replanted

A proposito di aggiornamenti, al secondo posto della top 10 digitale troviamo No Man's Sky, seguito in terza posizione da The Elder Scrolls V: Skyrim. La top five viene in questo caso completata da Red Dead Redemption e da Fallout 4.

#Classifica #Nintendo eShop
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