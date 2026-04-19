Mouse: P.I. for Hire ha conquistato la classifica eShop di Nintendo Switch 2?

Ce l'ha fatta Mouse: P.I. for Hire a conquistare la classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2? Be', quasi: lo sparatutto in stile vintage di Fumi Games ha debuttato in seconda posizione.
Pokémon Pokopia resta dunque primo, nell'ambito di un regno che dura ormai da diverse settimane e che probabilmente ci accompagnerà ancora a lungo, considerando lo straordinario successo ottenuto dal cozy game prodotto da The Pokémon Company.
- Pokémon Pokopia
- Mouse: P.I. for Hire
- Pragmata
- Mario Kart World
- Leggende Pokémon: Z-A
- Pragmata Deluxe Edition
- Super Mario Bros. Wonder Upgrade Pack
- Donkey Kong Bananza
- Super Mario Bros. Wonder
- Cyberpunk 2077
Un'altra importante new entry è Pragmata: il titolo Capcom ha esordito al terzo posto, occupando però al contempo anche la sesta posizione della classifica con la Deluxe Edition.
La classifica dei giochi digitali
Appena approdato su PS5 e Xbox Series X|S, Hades 2 ha ricevuto un grosso aggiornamento su PC e Nintendo Switch, che ha evidentemente spinto il titolo di Supegiant Games nella classifica eShop dei giochi disponibili nel solo formato digitale.
- Hades 2
- No Man's Sky
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Red Dead Redemption
- Fallout 4
- Blue Prince
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
- Yooka-Replayee
- Marvel Cosmic Invasion
- Plants Vs. Zombies: Replanted
A proposito di aggiornamenti, al secondo posto della top 10 digitale troviamo No Man's Sky, seguito in terza posizione da The Elder Scrolls V: Skyrim. La top five viene in questo caso completata da Red Dead Redemption e da Fallout 4.