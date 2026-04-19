Mouse: P.I. for Hire ha conquistato la classifica eShop di Nintendo Switch 2?

Un'altra importante new entry è Pragmata : il titolo Capcom ha esordito al terzo posto, occupando però al contempo anche la sesta posizione della classifica con la Deluxe Edition.

La classifica dei giochi digitali

Appena approdato su PS5 e Xbox Series X|S, Hades 2 ha ricevuto un grosso aggiornamento su PC e Nintendo Switch, che ha evidentemente spinto il titolo di Supegiant Games nella classifica eShop dei giochi disponibili nel solo formato digitale.

Hades 2 No Man's Sky The Elder Scrolls V: Skyrim Red Dead Redemption Fallout 4 Blue Prince Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate Yooka-Replayee Marvel Cosmic Invasion Plants Vs. Zombies: Replanted

A proposito di aggiornamenti, al secondo posto della top 10 digitale troviamo No Man's Sky, seguito in terza posizione da The Elder Scrolls V: Skyrim. La top five viene in questo caso completata da Red Dead Redemption e da Fallout 4.