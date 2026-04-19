Avengers: Doomsday, Kevin Feige parla di Robert Downey Jr. e del suo ruolo

Durante la CinemaCon 2026, Kevin Feige ha parlato del ruolo di Robert Downey Jr. in Avengers: Doomsday, dove l'attore interpreterà il ruolo del potente e malvagio Victor Von Doom: una scelta che ha sorpreso tutti, quando è stata annunciata.

"Robert è profondamente radicato nel tessuto del Marvel Cinematic Universe, per ovvie ragioni" ha spiegato Feige, "e abbiamo parlato di quando, come e se sarebbe potuto esserci un suo ritorno." Le conversazioni hanno avuto luogo mentre Downey Jr. girava Oppenheimer: "Abbiamo pensato: 'potrebbe essere il momento giusto. Facciamolo'".

"È il nostro universo. È un multiverso. Possiamo fare quello che diavolo vogliamo", ha continuato il presidente dei Marvel Studios. "Ha interpretato l'eroe più iconico: facciamogli interpretare anche il villain più iconico."

Con un cast che attinge da quasi quaranta film, numerose serie TV e perfino franchise precedenti come gli X-Men dei primi anni 2000, Avengers: Doomsday si prepara a essere uno degli eventi più ambiziosi nella storia Marvel.