Avengers: Doomsday, Kevin Feige parla di Robert Downey Jr. e del suo ruolo

Durante la CinemaCon 2026, Kevin Feige ha parlato del ruolo di Robert Downey Jr. in Avengers: Doomsday, dove l'attore interpreterà il ruolo del potente e malvagio Victor Von Doom: una scelta che ha sorpreso tutti, quando è stata annunciata.
"Robert è profondamente radicato nel tessuto del Marvel Cinematic Universe, per ovvie ragioni" ha spiegato Feige, "e abbiamo parlato di quando, come e se sarebbe potuto esserci un suo ritorno." Le conversazioni hanno avuto luogo mentre Downey Jr. girava Oppenheimer: "Abbiamo pensato: 'potrebbe essere il momento giusto. Facciamolo'".
"È il nostro universo. È un multiverso. Possiamo fare quello che diavolo vogliamo", ha continuato il presidente dei Marvel Studios. "Ha interpretato l'eroe più iconico: facciamogli interpretare anche il villain più iconico."
Con un cast che attinge da quasi quaranta film, numerose serie TV e perfino franchise precedenti come gli X-Men dei primi anni 2000, Avengers: Doomsday si prepara a essere uno degli eventi più ambiziosi nella storia Marvel.
Le parole dei registi
Mentre i fan dubitano che Avengers: Doomsday possa battere i risultati al botteghino di Infinity War, uno dei registi del film, Anthony Russo, ha spiegato che "Il potere di Doom è immenso e supera ogni limite, ma questo in realtà ci libera tutti a livello creativo e artistico, permettendoci di capire dove si trovano le complessità e le vulnerabilità del personaggio."
"Potrebbe sembrare che (personaggi simili) abbiano un potere fisico illimitato, ma c'è qualcosa dentro di loro che li rende vulnerabili, un lato dove sono esposti, dove ci sono aspetti che devono proteggere ancora più intensamente rispetto al loro corpo. Ed è proprio in quel frangente che si trova il vero divertimento della narrazione."