Super Mario Galaxy 1 e 2 per Switch in sconto su Amazon: acquista la raccolta dei due titoli (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Super Mario Galaxy 1 e 2 per Nintendo Switch: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un costo finale d'acquisto di 49,49€, precisamente 49 centesimi in più rispetto al minimo storico registrato. Puoi acquistare l'edizione direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 introducono diverse migliorie pensate per rendere l'esperienza più accessibile, moderna e coerente tra i due titoli. Tra le novità principali spicca la Modalità assistita, che aumenta la salute massima di Mario, consente di recuperarla restando fermi e riporta automaticamente il personaggio sul suolo in caso di caduta.