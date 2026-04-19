Super Mario Galaxy 1 e 2 per Switch in sconto su Amazon: acquista la raccolta dei due titoli (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Super Mario Galaxy 1 e 2 per Nintendo Switch: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un costo finale d'acquisto di 49,49€, precisamente 49 centesimi in più rispetto al minimo storico registrato. Puoi acquistare l'edizione direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 introducono diverse migliorie pensate per rendere l'esperienza più accessibile, moderna e coerente tra i due titoli. Tra le novità principali spicca la Modalità assistita, che aumenta la salute massima di Mario, consente di recuperarla restando fermi e riporta automaticamente il personaggio sul suolo in caso di caduta.
Ulteriori dettagli sul gioco
Sul fronte dei contenuti, il libro illustrato di Rosalinda nel primo capitolo include un capitolo aggiuntivo, mentre nel secondo gioco è stato inserito un libro completamente nuovo.
Anche la localizzazione è stata ampliata. Sono stati inoltre uniformati molti elementi tra i due giochi: nomi di missioni, galassie e oggetti risultano ora più coerenti, mentre alcuni dialoghi sono stati aggiornati per adattarsi ai nuovi sistemi di controllo.
Interessante anche il cambiamento del personaggio Lume, ora ufficialmente femminile. Infine, la colonna sonora completa da 154 brani è accessibile dal menu principale, e il supporto agli amiibo consente di ottenere oggetti extra. Qui la nostra recensione.