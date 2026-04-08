Nintendo offre uno sconto su Switch 2 se acquistato con Super Mario Galaxy 1+2, ma non in Italia

A parte l'ironia, con i tempi che corrono e l'incremento progressivo dei prezzi delle console, si tratta comunque di un'idea interessante, in attesa di capire se questa sia destinata ad arrivare anche altrove oltre al Nord America.

In uno slancio di grande generosità, Nintendo ha deciso di offrire uno sconto di 20$ sull'acquisto di Nintendo Switch 2 , se questo avviene in combinazione con l' acquisto di Super Mario Galaxy 1+2 , sebbene al momento l'iniziativa sembra sia limitata agli Stati Uniti.

In linea con il lancio del film

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è il bundle che contiene entrambi i giochi in versione rimasterizzata e migliorata per Nintendo Switch, e l'acquisto del pacchetto ora può risultare conveniente per chi è anche in cerca di Nintendo Switch 2.

Il banner della promozione

Dal 12 aprile al 9 maggio, in USA, chi acquista in maniera combinata Nintendo Switch 2 con Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 può infatti ricevere uno sconto di 20$ sulla spesa complessiva, che non rappresenta proprio un'offerta sconvolgente ma è comunque uno sconto, cosa rata di questi tempi.

Resta da capire se questa iniziativa possa arrivare anche dalle nostre parti, con il Super Mario Galaxy Il Film che è giunto anche nei cinema in Italia pare con un ottimo avvio.

Nel frattempo, il successo di Super Mario Galaxy - Il film ha fatto tornare il gioco ai piani alti delle classifiche inglesi e il pacchetto risulta anche essere il più venduto su eShop.