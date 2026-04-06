Fate finta di essere stupiti: Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è il più venduto su eShop

Sono ora disponibili le classifiche di vendita del Nintendo eShop, che ci permettono di vedere quali sono stati i giochi più acquistati sul negozio digitale di Switch e Switch 2 nella settimana terminata il 4 aprile 2026.
Non sappiamo chi possa esserne sorpreso, ma ovviamente in prima posizione nella classifica complessiva troviamo Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, che è un successo grazie all'arrivo del film omonimo.
Le classifiche del Nintendo eShop
Ecco la lista completa dei giochi più venduti su eShop:
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Pokémon Rosso Fuoco
- Super Smash Bros. Ultimate
- Pokémon Verde Foglia
- Mario Kart 8 Deluxe
- Leggende Pokémon: Z-A
- Minecraft
- Super Mario Party Jamboree
- Animal Crossing: New Horizons
- MLB The Show 26
- Super Mario Bros. Wonder
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Galaxy 2
- Leggende Pokémon: Arceus
- Super Mario Odyssey
- Super Mario Galaxy
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- Mega Man Star Force Legacy Collection
- Pokémon Violetto
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Zelda: Breath of the Wild
- Pokémon Diamante Lucente
- Hogwarts Legacy
- Zelda: Tears of the Kingdom
- Pokémon Scarlatto
- Marvel Maximum Collection
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition
- Pokémon Spada
- Stardew Valley
- Mario Party Superstars
Ecco invece la classifica contando i giochi disponibili unicamente in formato digitale:
- Pokémon Rosso Fuoco
- Pokémon Verde Foglia
- Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Galaxy
- Marvel Maxmium Collection
- Stardew Valley
- Disney Dreamlight Valley
- Shinobi: Art of Vengeance
- Poppy Playtime: Chapter 4
- Hades 2
- Subnautica
- Wobbly Life
- Resident Evil
- Resident Evil 5
- Dispatch
- Terraria
- Hollow Knight: Silksong
- Resident Evil 6
- Tiny Bookshop
- Hollow Knight
- Minecraft Dungeons
- Poppy Playtime: Chapter 2
- Deltarune
- SpongeBob SquarePants Krusty Cook-Off
- Disco Elysium
- Among Us
- Poppy Playtime Chapter 2
- The Jackbox Party Pack 3
- Sonic Origins
- Divinity: Original Sin 2
Oltre a Mario, i grandi giochi di successo di questo periodo sono Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia in versione Nintendo Switch. I due classici remake della prima generazione hanno appassionato i fan della serie di Game Freak e ancora in questo inizio aprile attirano vendite non stop.
Diteci, avete visto il film di Super Mario Galaxy? Avete per caso anche voi recuperato i due giochi?