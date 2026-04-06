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Fate finta di essere stupiti: Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è il più venduto su eShop

Nintendo ha svelato le classifiche dei giochi più venduti per la settimana terminata il 4 aprile 2026. Come era facile prevedere, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è il più venduto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/04/2026
Mario in Super Mario Galaxy 1
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
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Sono ora disponibili le classifiche di vendita del Nintendo eShop, che ci permettono di vedere quali sono stati i giochi più acquistati sul negozio digitale di Switch e Switch 2 nella settimana terminata il 4 aprile 2026.

Non sappiamo chi possa esserne sorpreso, ma ovviamente in prima posizione nella classifica complessiva troviamo Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, che è un successo grazie all'arrivo del film omonimo.

Le classifiche del Nintendo eShop

Ecco la lista completa dei giochi più venduti su eShop:

  1. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  2. Pokémon Rosso Fuoco
  3. Super Smash Bros. Ultimate
  4. Pokémon Verde Foglia
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Leggende Pokémon: Z-A
  7. Minecraft
  8. Super Mario Party Jamboree
  9. Animal Crossing: New Horizons
  10. MLB The Show 26
  11. Super Mario Bros. Wonder
  12. Nintendo Switch Sports
  13. Super Mario Galaxy 2
  14. Leggende Pokémon: Arceus
  15. Super Mario Odyssey
  16. Super Mario Galaxy
  17. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  18. Mega Man Star Force Legacy Collection
  19. Pokémon Violetto
  20. New Super Mario Bros. U Deluxe
  21. Zelda: Breath of the Wild
  22. Pokémon Diamante Lucente
  23. Hogwarts Legacy
  24. Zelda: Tears of the Kingdom
  25. Pokémon Scarlatto
  26. Marvel Maximum Collection
  27. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition
  28. Pokémon Spada
  29. Stardew Valley
  30. Mario Party Superstars

Ecco invece la classifica contando i giochi disponibili unicamente in formato digitale:

  1. Pokémon Rosso Fuoco
  2. Pokémon Verde Foglia
  3. Super Mario Galaxy 2
  4. Super Mario Galaxy
  5. Marvel Maxmium Collection
  6. Stardew Valley
  7. Disney Dreamlight Valley
  8. Shinobi: Art of Vengeance
  9. Poppy Playtime: Chapter 4
  10. Hades 2
  11. Subnautica
  12. Wobbly Life
  13. Resident Evil
  14. Resident Evil 5
  15. Dispatch
  16. Terraria
  17. Hollow Knight: Silksong
  18. Resident Evil 6
  19. Tiny Bookshop
  20. Hollow Knight
  21. Minecraft Dungeons
  22. Poppy Playtime: Chapter 2
  23. Deltarune
  24. SpongeBob SquarePants Krusty Cook-Off
  25. Disco Elysium
  26. Among Us
  27. Poppy Playtime Chapter 2
  28. The Jackbox Party Pack 3
  29. Sonic Origins
  30. Divinity: Original Sin 2
Super Mario Galaxy: Il Film, recensione del nuovo capitolo cinematografico Nintendo Super Mario Galaxy: Il Film, recensione del nuovo capitolo cinematografico Nintendo

Oltre a Mario, i grandi giochi di successo di questo periodo sono Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia in versione Nintendo Switch. I due classici remake della prima generazione hanno appassionato i fan della serie di Game Freak e ancora in questo inizio aprile attirano vendite non stop.

Diteci, avete visto il film di Super Mario Galaxy? Avete per caso anche voi recuperato i due giochi?

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