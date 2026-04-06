Fate finta di essere stupiti: Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è il più venduto su eShop

Sono ora disponibili le classifiche di vendita del Nintendo eShop , che ci permettono di vedere quali sono stati i giochi più acquistati sul negozio digitale di Switch e Switch 2 nella settimana terminata il 4 aprile 2026.

Le classifiche del Nintendo eShop

Ecco la lista completa dei giochi più venduti su eShop:

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Pokémon Rosso Fuoco Super Smash Bros. Ultimate Pokémon Verde Foglia Mario Kart 8 Deluxe Leggende Pokémon: Z-A Minecraft Super Mario Party Jamboree Animal Crossing: New Horizons MLB The Show 26 Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch Sports Super Mario Galaxy 2 Leggende Pokémon: Arceus Super Mario Odyssey Super Mario Galaxy Super Mario 3D World + Bowser's Fury Mega Man Star Force Legacy Collection Pokémon Violetto New Super Mario Bros. U Deluxe Zelda: Breath of the Wild Pokémon Diamante Lucente Hogwarts Legacy Zelda: Tears of the Kingdom Pokémon Scarlatto Marvel Maximum Collection LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition Pokémon Spada Stardew Valley Mario Party Superstars

Ecco invece la classifica contando i giochi disponibili unicamente in formato digitale:

Pokémon Rosso Fuoco Pokémon Verde Foglia Super Mario Galaxy 2 Super Mario Galaxy Marvel Maxmium Collection Stardew Valley Disney Dreamlight Valley Shinobi: Art of Vengeance Poppy Playtime: Chapter 4 Hades 2 Subnautica Wobbly Life Resident Evil Resident Evil 5 Dispatch Terraria Hollow Knight: Silksong Resident Evil 6 Tiny Bookshop Hollow Knight Minecraft Dungeons Poppy Playtime: Chapter 2 Deltarune SpongeBob SquarePants Krusty Cook-Off Disco Elysium Among Us Poppy Playtime Chapter 2 The Jackbox Party Pack 3 Sonic Origins Divinity: Original Sin 2

Oltre a Mario, i grandi giochi di successo di questo periodo sono Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia in versione Nintendo Switch. I due classici remake della prima generazione hanno appassionato i fan della serie di Game Freak e ancora in questo inizio aprile attirano vendite non stop.

Diteci, avete visto il film di Super Mario Galaxy? Avete per caso anche voi recuperato i due giochi?