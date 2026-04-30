Super Mario Galaxy 2 è stato aggiornato con un nuovo capitolo della storia

Dopo la patch dello scorso febbraio, Nintendo ha reso oggi disponibile un nuovo aggiornamento per Super Mario Galaxy 2 per Nintendo Switch 1 e 2. A differenza dei consueti interventi di manutenzione, la versione 1.4.0 porta con sé un contenuto inedito per il libro illustrato presente all'interno del gioco, il che è già di per sé un evento eccezionale.

Un nuovo capitolo della storia

Secondo quanto riportato nelle note ufficiali sulla pagina di supporto Nintendo, l'aggiornamento mira principalmente a migliorare la stabilità generale. L'azienda afferma infatti che "sono stati risolti diversi problemi e apportate modifiche per garantire un'esperienza di gioco più fluida sia su Nintendo Switch 2 che su Nintendo Switch", aggiungendo una specifica per la nuova console: "Nota: il software deve essere aggiornato alla versione 1.2.0 o successiva per poter giocare su Nintendo Switch 2".

La novità più rilevante riguarda però l'aggiunta del contenuto narrativo. Il comunicato ufficiale spiega le condizioni necessarie per potervi accedere: "È stata aggiunta una nuova storia al libro illustrato. Una volta che il Capitolo Finale sarà disponibile nel libro illustrato, sarà possibile leggere la nuova storia completando una qualsiasi galassia e ottenendo una Superstella".

A fornire ulteriori dettagli sui contenuti della patch è intervenuto il portale Vooks.net. La redazione ha segnalato che l'aggiornamento ha corretto un problema legato all'illuminazione nella Galassia Tronco Colossale. Inoltre, lo stesso sito ha condiviso un video che mostra il nuovo epilogo del libro illustrato, confermando che vede come protagonista Rosalinda.

La patch fa parte di una giornata di aggiornamenti dedicati a Super Mario Galaxy: nella giornata di oggi, l'applicazione Nintendo Music ha visto l'arrivo di un nuovo brano tratto proprio dal capitolo inedito di Super Mario Galaxy 2.

Per quanto riguarda invece il primo capitolo della serie, la pagina di supporto Nintendo conferma che Super Mario Galaxy per Switch non ha ricevuto aggiornamenti e rimane fermo alla versione 1.3.1.