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Il Libro illustrato di Rosalinda da Super Mario Galaxy arriva nelle librerie italiane

La storia di Rosalinda e del suo viaggio nello spazio arriva in libreria in un volume illustrato fedele a Super Mario Galaxy, con copertina rigida e oltre 100 pagine di arte originale Nintendo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/03/2026
Il libro illustrato di Rosalinda
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
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La casa editrice Magazzini Salani Magazzini Salani porterà finalmente in Italia Il libro illustrato di Rosalinda, l'edizione ufficiale del volume Nintendo ispirato al racconto presente in Super Mario Galaxy. Si tratta di un oggetto da collezione imperdibile per i fan dell'idraulico baffuto, proposto in un'edizione curata nei dettagli e disponibile da domani, martedì 17 marzo, al prezzo consigliato di 22,90 euro.

Un oggetto da collezione per tutti i fan

Il libro illustrato di Rosalinda riprende la storia interna al gioco, composta da capitoli sbloccabili e narrata dalla stessa Rosalinda nella Biblioteca dell'Osservatorio Cometa. Il racconto segue il suo arrivo nello spazio e il legame che la porterà a diventare la madre degli Sfavillotti.

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"È la storia di una ragazza che incontra Sfavillotto, un piccolo di stella, e del grande viaggio che compiono insieme. Un racconto che rivela il segreto che unisce Rosalinda e gli Sfavillotti!", recita la sinossi ufficiale.

Super Mario Galaxy il Film ha un trailer finale, nel cast c'è anche Brie Larson Super Mario Galaxy il Film ha un trailer finale, nel cast c'è anche Brie Larson

L'edizione cartacea replica fedelmente la controparte videoludica: copertina rigida, oltre 100 pagine e illustrazioni originali tratte da Super Mario Galaxy. Un volume pensato per chi desidera ritrovare l'atmosfera dell'avventura platform uscita su Wii nel 2007 e recentemente riproposta anche su Nintendo Switch, ora finalmente disponibile in una forma da sfogliare e collezionare.

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