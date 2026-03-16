Il Libro illustrato di Rosalinda da Super Mario Galaxy arriva nelle librerie italiane

La casa editrice Magazzini Salani Magazzini Salani porterà finalmente in Italia Il libro illustrato di Rosalinda , l'edizione ufficiale del volume Nintendo ispirato al racconto presente in Super Mario Galaxy . Si tratta di un oggetto da collezione imperdibile per i fan dell'idraulico baffuto, proposto in un'edizione curata nei dettagli e disponibile da domani, martedì 17 marzo , al prezzo consigliato di 22,90 euro .

Un oggetto da collezione per tutti i fan

Il libro illustrato di Rosalinda riprende la storia interna al gioco, composta da capitoli sbloccabili e narrata dalla stessa Rosalinda nella Biblioteca dell'Osservatorio Cometa. Il racconto segue il suo arrivo nello spazio e il legame che la porterà a diventare la madre degli Sfavillotti.

"È la storia di una ragazza che incontra Sfavillotto, un piccolo di stella, e del grande viaggio che compiono insieme. Un racconto che rivela il segreto che unisce Rosalinda e gli Sfavillotti!", recita la sinossi ufficiale.

L'edizione cartacea replica fedelmente la controparte videoludica: copertina rigida, oltre 100 pagine e illustrazioni originali tratte da Super Mario Galaxy. Un volume pensato per chi desidera ritrovare l'atmosfera dell'avventura platform uscita su Wii nel 2007 e recentemente riproposta anche su Nintendo Switch, ora finalmente disponibile in una forma da sfogliare e collezionare.