Sony ha confermato ufficialmente l'esistenza del nuovo DRM online di PlayStation 4 e 5

Nei giorni scorsi, in rete era emersa una certa preoccupazione in merito a un presunto cambiamento dei sistemi di protezione su PS4 e PS5. Diversi giocatori avevano notato che i nuovi acquisti presentavano un timer di 30 giorni, scaduto il quale sembrava fosse necessario connettersi a internet per autenticare nuovamente la licenza del software. L'ipotesi che un utilizzo prolungato della console offline potesse rendere inaccessibili i propri giochi digitali aveva generato perplessità, richiamando alla memoria le critiche che la stessa Sony aveva mosso a Xbox nel 2013 per politiche simili.

A fare chiarezza sulla questione è intervenuta direttamente l'azienda. In una dichiarazione a GameSpot, la compagnia ha confermato che il sistema prevede effettivamente un controllo online, ma che questo non inficerà in alcun modo la fruizione a lungo termine dei titoli.