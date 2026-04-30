L'aggiornamento 3.0.3 di Animal Crossing: New Horizons aggiunge la statua celebrativa al catalogo del Punto Nook

All'inizio del mese, in occasione del 25° anniversario della serie, Animal Crossing: New Horizons aveva ricevuto un aggiornamento speciale che introduceva nel gioco una "statua foglia" celebrativa . A distanza di qualche settimana, Nintendo ha pubblicato la Versione 3.0.3 del gioco, che rende questo stesso oggetto acquistabile nel Punto Nook .

Tutte le novità

La modifica permette alla statua di apparire nel catalogo di tutti gli utenti, inclusi coloro che non l'avevano ottenuta con l'aggiornamento precedente. Oltre a ciò, l'aggiornamento porta con sé alcune correzioni tecniche, mirate a rendere il gioco più stabile.

Animal Crossing: New Horizons continua a essere aggiornato

La nota di rilascio dell'aggiornamento ci dice: "La statua foglia del 25° anniversario è ora disponibile per l'acquisto dal catalogo dei mobili del Punto Nook. Anche i giocatori che non hanno ottenuto in precedenza la statua foglia la vedranno ora nel proprio catalogo." Inoltre il prezzo della statua foglia è stato modificato con questo aggiornamento.

Dal punto di vista tecnico, è stato risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione delle immagini di alcuni oggetti aprendo il ripostiglio della propria casa o il catalogo delle decorazioni della camera d'albergo.

La patch 3.0.3 può essere considerato un pacchetto di assestamento che si inserisce nel contesto delle recenti iniziative legate alla serie. Oltre ai festeggiamenti per il venticinquennale, che hanno visto l'aggiunta della colonna sonora della versione GameCube sull'applicazione Nintendo Music, all'inizio dell'anno New Horizons è stato oggetto di un corposo aggiornamento gratuito. L'update aveva introdotto la gestione di un Hotel Resort e l'espansione del ripostiglio.