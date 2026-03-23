Animal Crossing: New Horizons, quali aggiornamenti vedremo in futuro? Nintendo fa la misteriosa

Considerando che Animal Crossing: New Horizons è ormai in giro da tempo, non è escluso che possa essere seguito da un nuovo capitolo sviluppato appositamente per Nintendo Switch 2 , vista l'importanza che ormai ricopre questo franchise, fra i grandi first party di Nintendo.

Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto un notevole rilancio con la pubblicazione della versione Nintendo Switch 2 Edition e l'uscita dell'update 2.0 gratuito, ma resta il mistero sui prossimi aggiornamenti in arrivo in futuro, o addirittura su un nuovo capitolo .

I tempi potrebbero essere maturi per una grossa novità

"Guardando al futuro di Animal Crossing: New Horizons, a livello di dettagli, Ninomiya è entusiasta perché gli insetti inizieranno a spuntare con l'arrivo della bella stagione", si legge nell'articolo in questione, "ed è una grande fan dell'evento Bug-Off".

A parte questo, però, rimane decisamente avara di dettagli sui grandi aggiornamenti in arrivo e sulla possibilità di nuovi capitoli nella serie Animal Crossing, affermando "Apprezzo moltissimo la domanda, ma non abbiamo nulla da annunciare".

Dunque di fatto un "no comment", che quantomeno rimanda la questione alla prossima occasione ma che potrebbe anche dimostrare come non ci siano piani ben precisi al riguardo nel prossimo futuro.

In effetti, guardando la storia della serie, i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo capitolo: il primo Animal Crossing uscì nel 2001 su Nintendo 64 e poi Gamecube (arrivando solo nel 2004 in Europa), mentre nel 2005 è uscito Animal Crossing: Wild World, nel 2008 Animal Crossing: Let's Go to the City e nel 2012 Animal Crossing: New Leaf.

Animal Crossing: New Horizons è del 2020, cosa che dimostra che la pausa più ampia vista tra un capitolo e l'altro è di circa 7-8 anni. Considerando che ci troviamo a sei anni di distanza dall'uscita dell'ultimo capitolo, è possibile che presto possano arrivare informazioni su un eventuale seguito.