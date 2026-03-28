Trump appare in Animal Crossing grazie all’IA per uno slogan MAGA

I post, diffusi tramite l'account X della Casa Bianca, promuovono iniziative legate al settore agricolo e i 12 miliardi di dollari stanziati per sostenerlo in un momento di difficoltà... in parte a causa dei dazi imposti dalla stessa amministrazione di Trump. Inizialmente è stato pubblicato un breve video in cui una versione virtuale del presidente che pronuncia lo slogan "Make Farming Great Again", prima di mostrarsi in un campo coltivato ricreato con un'estetica simile a quella del life‑sim di Nintendo.

Evidentemente l'amministrazione Trump non ha paura di vedersela con i temibili "avvocati ninja" di Nintendo. Animal Crossing è stato infatti utilizzato per promuovere lo slogan "Make America Great Again" tramite contenuti realizzati con l'intelligenza artificiale e questa volta con tanto di comparsata del presidente in persona.

Nintendo interverrà pubblicamente?

Successivamente è stata condivisa anche un'immagine in cui il presidente appare seduto a sorseggiare un caffè insieme a personaggi riconducibili all'universo di Animal Crossing. L'illustrazione sembra essere una rielaborazione di materiale promozionale ufficiale, modificato tramite IA per inserire la figura presidenziale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Va sottolineato che né il video né l'immagine citano direttamente Animal Crossing, ma i riferimenti visivi sono piuttosto evidenti. Al momento Nintendo non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto.

Non si tratta del primo caso recente: a inizio mese anche Pokémon Pokopia era stato reinterpretato tramite IA per promuovere lo slogan MAGA, spingendo The Pokémon Company a prendere posizione pubblicamente per dissociare i propri prodotti da qualsiasi messaggio politico. Situazioni simili hanno coinvolto anche Halo, Minecraft e Stardew Valley. Nel frattempo Nintendo ha deciso di portare in tribunale il governo USA per colpa delle tariffe di Trump che hanno impattato negativamente sul lancio di Nintendo Switch 2.