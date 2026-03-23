Dopo otto anni, Marvel Heroes è tornato online grazie ai fan

O almeno così sembrava. Oggi, infatti, il gioco è tornato in vita grazie alla community che ha sviluppato un emulatore di server , arrivato alla versione 1.0 , permettendo ai fan di riportare online l'esperienza originale.

Nel novembre 2017, Marvel Heroes venne chiuso definitivamente. Nonostante un lancio inizialmente problematico, il gioco aveva saputo migliorarsi nel tempo, grazie a vari aggiornamenti che ne avevano fatto emergere il potenziale. Tuttavia, quando Marvel interruppe i rapporti con lo sviluppatore Gazillion Entertainment, il progetto fu abbandonato. La chiusura, prevista per fine anno, arrivò addirittura con due mesi di anticipo, segnando la fine del titolo.

Salvezza emulazione

Il primo server gestito dai giocatori è stato avviato tramite il progetto Tahiti, e altri stanno già emergendo. L'interesse è evidente: già nelle prime ore si registravano code con migliaia di utenti in attesa di entrare. Non tutto è ancora perfettamente stabile, tra riavvii dei server e qualche problema tecnico, ma esiste anche un'alternativa per giocare in single player. Tramite un emulatore scaricabile da GitHub, è possibile giocare da soli senza preoccuparsi di lag o disconnessioni, almeno finché l'infrastruttura online non sarà più solida.

Per facilitare l'accesso, la community ha anche raccolto e organizzato delle risorse utili, come elenchi dei server disponibili e copie archiviate del gioco originale. Tutto questo dimostra quanto affetto ci sia ancora per Marvel Heroes, un titolo che, pur con i suoi limiti, era riuscito a conquistare molti giocatori.

Insomma, ancora una volta una comunità di appassionati è intervenuta lì dove l'editore originale non ha potuto fare niente.