Nintendo Switch 2 migliora la compatibilità con vari giochi Switch 1 come DOOM, Kirby e altri

Generalmente non si tratta di grossi problemi ma varie imperfezioni che stanno venendo corrette progressivamente attraverso un programma di update davvero massiccio da parte di Nintendo, avviato con il lancio della nuova console e ancora in corso, a quanto pare.

La missione della casa di Kyoto è cercare di rendere quanto più ottimale la retrocompatibilità di Nintendo Switch 2, presentata come una caratteristica della nuova console rispetto al catalogo di giochi della console precedente ma che ha ancora bisogno di un po' di aggiustamenti.

La lista dei giochi aggiornati

In questo caso, all'interno del pacchetto di aggiornamenti troviamo anche alcuni titoli decisamente noti come il reboot del 2016 di DOOM, Kirby's Return do Dream Land Deluxe e Limbo, ma si tratta di un elenco piuttosto fornito che arriva a non troppa distanza dall'ultimo pubblicato nei mesi scorsi.

Ovviamente si tratta di aggiornamenti gratuiti per tutti coloro che possiedono i giochi in questione, e dovrebbero portare a miglioramenti visibili.

Questa è la lista dei giochi coinvolti a questo giro:

A Hat In Time

Botany Manor

Dadish

DariusBurst: Another Chronicle EX+

Dariusburst SC Core + Taito/SEGA Pack

DOOM (2016)

Earnest Evans Collection

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Kirby's Return to Dream Land Deluxe

Limbo

Nel frattempo, Nintendo ha anche comunicato i giochi che presentano ancora problemi e a cui sta attualmente lavorando, inserendoli probabilmente nella prossima ondata di aggiornamenti.

Si tratta di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, Summer Games Challenge, Roman Rumble in Las Vegum - Asterix & Obelix XXL 2 e Hoop Shoot, oltre ad altri titoli che probabilmente verranno inseriti nell'update cumulativo.