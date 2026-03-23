È morto il fondatore di The Visual Novel Database, i moderatori vogliono tenere in vita il sito

Nel 2007 Yoran Heling, conosciuto online come Yorhel, fondò The Visual Novel Database dopo aver constatato quanto fosse difficile trovare informazioni dettagliate su Ever 17: The Out of Infinity. Da quel momento, il sito è cresciuto fino a diventare una delle risorse più complete e longeve dedicate alle visual novel, un genere di nicchia ma estremamente influente nell'industria videoludica. Di ogni titolo possiamo apprendere il numero di versioni disponibili, la lingua, la presenza di eventuali patch di traduzione, nonché informazioni su storia, personaggi, doppiaggio, durata e disponibilità commerciale. Purtroppo, i moderatori hanno recentemente annunciato la scomparsa del fondatore , avvenuta il 17 marzo. Allo stesso tempo, vorrebbero che il sito non finisse con lui, perché sarebbe una perdita colossale e una mancanza verso la sua memoria.

Un patrimonio da salvare

Nel ricordarlo, uno dei membri dello staff ha scritto per commemorarlo: "Come molti di voi avranno già sospettato, VNDB.org ha perso il suo fondatore e la sua anima, Yorhel. Ci mancherà moltissimo, sia al team di moderazione sia ai fan delle visual novel. Era un grande amico e un grande capo."

Phoenix Wright è il protagonista di una serie di visual novel di grande successo

Riguardo alla preservazione del sito, i moderatori hanno spiegato:"Al momento posso solo dire che stiamo lavorando su alcune soluzioni per preservare il sito, ma a oggi non possiamo fornire molti dettagli."

Le visual novel, sostanzialmente dei racconti visivi con interazioni spesso molto limitate, rappresentano un genere importante del panorama videoludico mondiale, tanto che se ne trovano tracce anche in titoli appartenenti a generi completamente diversi. La produzione di nuovi giochi è amplissima in tutto il mondo, nonostante il genere sia nato e cresciuto in Giappone. Titoli come gli Ace Attorney, Doki Doki Literature Club e i Danganronpa sono conosciuti e apprezzati da un pubblico trasversale. Insomma, la chiusura di The Visual Novel Database sarebbe una perdita enorme per tutti.