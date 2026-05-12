eBay rifiuta la proposta di GameStop da 56 miliardi: "non è credibile né allettante"

GameStop ha da poco proposto a eBay di essere acquisita per una cifra totale di 56 miliardi di dollari. Ora, eBay ha risposto in modo ufficiale, rifiutando.

La risposta di eBay a GameStop

Ecco la lettera di Paul Pressler, Presidente del Consiglio di Amministrazione di eBay, in forma integrale: "Gentile Signor Cohen, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dei propri consulenti indipendenti, ha esaminato approfonditamente la vostra proposta e ha stabilito di respingerla."

La vetrina di un negozio di GameStop

"Abbiamo concluso che la vostra proposta non è né credibile né allettante. Abbiamo tenuto conto di fattori quali 1) le prospettive autonome di eBay, 2) l'incertezza relativa alla vostra proposta di finanziamento, 3) l'impatto della vostra proposta sulla crescita e sulla redditività a lungo termine di eBay, 4) la leva finanziaria, i rischi operativi e la struttura di leadership di un'entità combinata, 5) le conseguenti implicazioni di tali fattori sulla valutazione e 6) la governance di GameStop e gli incentivi per i dirigenti."

"eBay è un'azienda solida e resiliente che ha ottenuto risultati significativi negli ultimi anni. Abbiamo affinato il nostro focus strategico, rafforzato l'esecuzione, migliorato il nostro marketplace e l'esperienza per i venditori e restituito costantemente capitale agli azionisti. Grazie al suo marketplace globale diversificato e a una strategia chiara, il Consiglio di Amministrazione di eBay è fiducioso che la società, sotto l'attuale team di gestione, sia ben posizionata per continuare a guidare una crescita sostenibile, operare con disciplina e generare valore a lungo termine per i nostri azionisti."

"Il nostro team rimane concentrato sull'esecuzione della nostra strategia e sul far progredire la nostra attività nel migliore interesse della società, dei nostri azionisti, dei nostri dipendenti e di milioni di acquirenti e venditori in tutto il mondo. Cordiali saluti, Paul S. Pressler - Presidente del Consiglio di Amministrazione, eBay".

Cohen ha però già dichiarato che se la dirigenza della compagnia avesse rifiutato la proposta, si sarebbe appellato direttamente agli azionisti di eBay. Dovremo attendere e vedere come si evolverà la situazione.