L'Ucraina allena i piloti di droni usando anche GTA 5

Il tweet del Ministero della Difesa dell'Ucraina

Come potete vedere qui sotto, il Ministero della Difesa dell'Ucraina ha pubblicato un tweet nel quale ha scritto: "Ci sono fan di GTA da queste parti?". Una domanda retorica, visto che è uno dei più grandi successi videoludici di questi anni e l'attesa per GTA 6 si fa sempre più difficile per molti giocatori.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il vero messaggio però è il video incluso nel post, ovvero delle riprese che mostrano delle persone che guidano un drone all'interno di GTA 5. Il tutto viene eseguito usando un vero controller per droni, mentre un missile esplosivo viene lanciato contro dei veicoli in movimento sulla superstrada.

Nel video viene precisato che la simulazione con GTA 5 non è una sostituzione a un vero addestramento, ma è un modo per "rilassarsi", supponiamo continuando comunque ad allenarsi a identificare e colpire elementi in movimento.

La testata Business Insider ha parlato con le migliori scuole per piloti di droni in Ucraina e, secondo quanto riportato, i videogiocatori sono i migliori studenti in quanto hanno famigliarità con i controller e hanno un'ottima coordinazione mano-occhio. In generale, coloro che hanno esperienza con i videogiochi si sono dimostrati migliori nel prendere decisioni e hanno dimostrato riflessi più rapidi.

Ovviamente non sono le uniche capacità necessarie: i piloti devono comprendere perfettamente come vola un drone e come fare certe manovre durante le missioni. Inoltre, gli operatori che hanno capacità ingegneristiche sono utili perché possono personalizzare i droni per specifiche missioni (se non costruirli direttamente) e ripararli mentre sono in azione. La guerra non è ovviamente un videogioco.