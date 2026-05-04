Dopo le voci dei giorni scorsi, GameStop ha presentato un'offerta ufficiale per acquistare eBay: la somma proposta dalla catena americana è pari a circa 56 miliardi di dollari e l'obiettivo è quello di trasformare il sito d'aste in un rivale diretto di Amazon.

A guidare l'iniziativa è Ryan Cohen, amministratore delegato di GameStop, che in un'intervista ha espresso senza mezzi termini la propria visione: "eBay dovrebbe valere molti più soldi, e accadrà", ha detto, aggiungendo poi: "Sto pensando di trasformare eBay in qualcosa che valga centinaia di miliardi di dollari."

Secondo quanto riportato, GameStop avrebbe già accumulato una partecipazione di circa il 5% nella società e offre 125 dollari per azione tra contanti e titoli, con un premio di circa il 20% rispetto alla chiusura precedente. L'operazione sarebbe supportata da una lettera d'impegno di TD Bank per un finanziamento fino a 20 miliardi di dollari.

A quanto pare, Cohen non è intenzionato a fare passi indietro: nel caso in cui eBay non si mostrasse disponibile, ha detto di essere pronto ad avviare una battaglia per deleghe e portare l'offerta direttamente agli azionisti.