GameStop vorrebbe comprare eBay: un'offerta sarebbe in arrivo

Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, GameStop sarebbe prossima a fare un'offerta d'acquisto per eBay.
La catena americana dedita alla rivendita di videogiochi e oggetti da collezione pop sarebbe pronta a investire una notevole cifra.
I dettagli della possibile acquisizione di eBay da parte di GameStop
Secondo il giornale, il CEO di GameStop - Ryan Cohen - vuole trasformare la compagnia in un'azienda da oltre 100 miliardi di dollari. Attualmente, ricordiamo, GameStop vale 11 miliardi di dollari alla chiusura dei mercati azionari: la notizia del venturo tentativo di acquisizione di eBay ha fatto salire le azioni di GameStop del 6,33%.
eBay, invece, vale 46 miliardi di dollari, con una crescita dell'11% dopo la diffusione del report giornalistico. A un primo impatto potrebbe sembrare impossibile che GameStop acquisti una compagnia che ha un valore quattro volte superiore, ma va precisato che GameStop dispone di 9 miliardi di dollari di liquidità. Se la dirigenza di eBay non dovesse essere interessata, Cohen potrebbe fare l'offerta direttamente agli azionisti, secondo il The Wall Street Journal.
La testata giornalistica sottolinea che, se GameStop raggiungesse in futuro 100 miliardi di valore azionario, Cohen potrebbe guadagnare 35 miliardi in azioni. Già a gennaio Cohen aveva affermato che desiderava un "grande" accordo che fosse "o geniale o totalmente folle".
Ricordiamo infine che a inizio anno GameStop aveva programmato la chiusura di 400 negozi.