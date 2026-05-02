Como Gaming Club vince la eSerie A Goleador 2026 al Comicon Napoli 2026

Il Como Gaming Club è il nuovo campione della eSerie A Goleador 2026. Il team, guidato dal pro player Anders Vejrgang, ha conquistato il titolo nella finale disputata sul palco esports del Comicon Napoli, superando Torino FC Esports, il campione in carica con un netto 9-5. Un'impresa seguita non solo dal vivo, ma anche dalle migliaia di fan collegati in diretta streaming su DAZN, sui canali Twitch e YouTube del torneo e, a livello globale, sulle reti di EA SPORTS FC Pro.
La vittoria arriva al termine di una stagione che ha coinvolto i team esports di 16 club di Serie A, tra Regular Season invernale e fasi finali a eliminazione diretta. In semifinale, Como Gaming Club aveva superato l'Hellas Verona FC, mentre il Torino aveva avuto la meglio sul Sassuolo eSports.
Prossime tappe: eChampions League ed EA Sports FC Pro World Championship
"Complimenti al Team Como Gaming Club e al Pro Player Anders Vejrgang: siete voi i nuovi Campioni d'Italia della eSerie A Goleador", ha detto Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A. "Portare la finale dentro a COMICON Napoli è stata la mossa giusta: migliaia di ragazzi hanno potuto vivere dal vivo le emozioni della fase finale della eSerie A Goleador, tra hype e pad alla mano. È così che parliamo alla Gen Z. Grazie a tutti i nostri Club per aver dato vita a una stagione pazzesca e ai nostri partner che ogni anno rendono l'evento sempre più grande e coinvolgente. La eSerie A Goleador continua a crescere: oggi è un top tournament nel mondo competitivo virtuale".
Il successo garantisce al Como Gaming Club non solo lo scudetto, ma anche l'accesso alla League Phase della eChampions League in programma il 15 e 16 maggio, insieme all'altra finalista della competizione, il Torino FC ESports, e le semifinaliste Sassuolo eSports ed Hellas Verona FC. Sassuolo e Torino ottengono inoltre la qualificazione diretta all'EA SPORTS FC Pro World Championship, in programma tra il 22 e il 26 luglio.