Como Gaming Club vince la eSerie A Goleador 2026 al Comicon Napoli 2026

La vittoria arriva al termine di una stagione che ha coinvolto i team esports di 16 club di Serie A, tra Regular Season invernale e fasi finali a eliminazione diretta. In semifinale, Como Gaming Club aveva superato l'Hellas Verona FC, mentre il Torino aveva avuto la meglio sul Sassuolo eSports.

Il Como Gaming Club è il nuovo campione della eSerie A Goleador 2026 . Il team, guidato dal pro player Anders Vejrgang , ha conquistato il titolo nella finale disputata sul palco esports del Comicon Napoli, superando Torino FC Esports, il campione in carica con un netto 9-5. Un'impresa seguita non solo dal vivo, ma anche dalle migliaia di fan collegati in diretta streaming su DAZN, sui canali Twitch e YouTube del torneo e, a livello globale, sulle reti di EA SPORTS FC Pro.

Prossime tappe: eChampions League ed EA Sports FC Pro World Championship

"Complimenti al Team Como Gaming Club e al Pro Player Anders Vejrgang: siete voi i nuovi Campioni d'Italia della eSerie A Goleador", ha detto Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A. "Portare la finale dentro a COMICON Napoli è stata la mossa giusta: migliaia di ragazzi hanno potuto vivere dal vivo le emozioni della fase finale della eSerie A Goleador, tra hype e pad alla mano. È così che parliamo alla Gen Z. Grazie a tutti i nostri Club per aver dato vita a una stagione pazzesca e ai nostri partner che ogni anno rendono l'evento sempre più grande e coinvolgente. La eSerie A Goleador continua a crescere: oggi è un top tournament nel mondo competitivo virtuale".

Il successo garantisce al Como Gaming Club non solo lo scudetto, ma anche l'accesso alla League Phase della eChampions League in programma il 15 e 16 maggio, insieme all'altra finalista della competizione, il Torino FC ESports, e le semifinaliste Sassuolo eSports ed Hellas Verona FC. Sassuolo e Torino ottengono inoltre la qualificazione diretta all'EA SPORTS FC Pro World Championship, in programma tra il 22 e il 26 luglio.