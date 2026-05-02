Akira Yamaoka, compositore di Silent Hill, sarà ospite al festival Music Legends – The World of Gaming

Il 20 e 21 giugno è in programma al Teatro Dal Verme di Milano il festival Music Legends - The World of Gaming . Ovviamente l'evento potrà contare su tanti invitati di primo livello e ora l'organizzazione ha svelato l'ultimo ospite internazionale.

Gli ospiti del Music Legends – The World of Gaming

Yamaoka non è però solo un compositore, in quanto è ovviamente anche un sound designer e produttore ed è famoso a livello mondiale. Come detto, il successo mondiale è arrivato soprattutto con Silent Hill, precisamente con il primo capitolo del 1999 e vari titoli della serie principale pubblicati negli anni successivi.

Akira Yamaoka

Lo stile di Yamaoka viene descritto come un mix di ambient, industrial, rock e melodie malinconiche. Suonerà dal vivo, portando l'universo musicale di Silent Hill sul palco di Milano.

Ecco la lista degli ospiti del Music Legends - The World of Gaming:

Emi Evans - voce ufficiale della serie NieR

Shoji Meguro - compositore di Persona e Shin Megami Tensei

Michiru Yamane - storica compositrice della serie Castlevania

Kahori Yamane - cantante e performer delle musiche di Castlevania

Noriyuki Iwadare - compositore di Lunar e Grandia

Mariya Anastasova (Melethiel) - tra le voci principali della colonna sonora di Baldur's Gate 3

Ilona Ivanova - vocalist di Baldur's Gate 3, interprete di brani come I Want to Live e Weeping Dawn

Mark - compositore, arrangiatore e pianista, esibitosi ai BAFTA Games Awards e autore dell'arrangiamento di "Down by the River" (Baldur's Gate 3)

Akira Yamaoka - leggendario compositore della serie Silent Hill

Ricordiamo anche che Akira Yamaoka comporrà la colonna sonora di Remothered: Red Nun's Legacy.