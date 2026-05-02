Akira Yamaoka, compositore di Silent Hill, sarà ospite al festival Music Legends – The World of Gaming

Il 20 e 21 giugno è in programma al Teatro Dal Verme di Milano il festival Music Legends - The World of Gaming. Ovviamente l'evento potrà contare su tanti invitati di primo livello e ora l'organizzazione ha svelato l'ultimo ospite internazionale.
Parliamo di Akira Yamaoka, famoso soprattutto in quanto compositore della serie videoludica di Silent Hill, sviluppata da Konami.
Gli ospiti del Music Legends – The World of Gaming
Yamaoka non è però solo un compositore, in quanto è ovviamente anche un sound designer e produttore ed è famoso a livello mondiale. Come detto, il successo mondiale è arrivato soprattutto con Silent Hill, precisamente con il primo capitolo del 1999 e vari titoli della serie principale pubblicati negli anni successivi.
Lo stile di Yamaoka viene descritto come un mix di ambient, industrial, rock e melodie malinconiche. Suonerà dal vivo, portando l'universo musicale di Silent Hill sul palco di Milano.
Ecco la lista degli ospiti del Music Legends - The World of Gaming:
- Emi Evans - voce ufficiale della serie NieR
- Shoji Meguro - compositore di Persona e Shin Megami Tensei
- Michiru Yamane - storica compositrice della serie Castlevania
- Kahori Yamane - cantante e performer delle musiche di Castlevania
- Noriyuki Iwadare - compositore di Lunar e Grandia
- Mariya Anastasova (Melethiel) - tra le voci principali della colonna sonora di Baldur's Gate 3
- Ilona Ivanova - vocalist di Baldur's Gate 3, interprete di brani come I Want to Live e Weeping Dawn
- Mark - compositore, arrangiatore e pianista, esibitosi ai BAFTA Games Awards e autore dell'arrangiamento di "Down by the River" (Baldur's Gate 3)
- Akira Yamaoka - leggendario compositore della serie Silent Hill
Ricordiamo anche che Akira Yamaoka comporrà la colonna sonora di Remothered: Red Nun's Legacy.