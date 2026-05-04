I 5 franchise abbandonati che Konami dovrebbe riesumare

Negli anni Novanta e nei primi Duemila, la compagnia con sede a Tokyo era infatti un'autentica istituzione videoludica capace di dominare ogni genere, dal calcio agli sparatutto, dai JRPG alle avventure di stampo action. E allora, mentre ci prepariamo a tornare a caccia di gente coi canini un po' troppo appuntiti, è lecito domandarsi: cosa manca ancora all'appello? Quali proprietà intellettuali di Konami sarebbe bello veder tornare alla luce?

L'annuncio di Castlevania: Belmont's Curse segna il ritorno di uno dei marchi storici di casa Konami, uno dei più conosciuti e apprezzati, insieme a Contra, Metal Gear e Silent Hill, tanto per fare qualche altro nome. Dopo anni di silenzio interrotto solo da collection e collaborazioni esterne, rivedere il logo di una nuova produzione legata all'epica stirpe di cacciatori di vampiri comparire sui nostri schermi ha però riaperto una crepa che merita di essere allargata: quella della vecchia Konami .

Bloody Roar

Street Fighter e Tekken saranno pure i punti di riferimento nel panorama dei picchiaduro a incontri, ma bisogna ricordare che Konami possiede i diritti di una serie che, qualora si svegliasse dal letargo in cui è piombata, potrebbe buttarsi nella mischia con chissà quali risultati: Bloody Roar.

Dopo Bloody Roar 4 la serie sembrava destinata a tornare con un quinto capitolo, ma le voci si sono rivelate un nulla di fatto

Portato in sala giochi da Raizing e poi su PlayStation da Hudson Soft, il capostipite ha debuttato nel 1997 proponendo una formula fresca e un concetto molto particolare: la trasformazione dei lottatori in bestie feroci che spaziavano da lupi a tigri, passando per gorilla e camaleonti. Stiamo parlando di una caratteristica che permetteva di rigenerare la salute dei combattenti, ma soprattutto che rendeva i colpi inferti più potenti, aprendo la strada a un pizzico di strategia nel corso dei match e alla possibilità di inanellare combo spettacolari e fulminee.

Tutto considerato, però, quello messo a punto da Hudson era un sistema di combattimento immediato, ma comunque profondo, capace di soddisfare sia i neofiti che i giocatori più tecnici. Peccato che tutto questo ci ha mollati nel 2003, anno di uscita del discusso Bloody Roar 4 su PlayStation 2. Da allora, a parte qualche rumor qui e là su un quinto episodio, il franchise è rimasto chiuso in una gabbia dorata fatta di ricordi e chissà che non decida di risvegliare oggi la bestia che è in sé. Anche se ci crediamo proprio poco, siamo onesti.