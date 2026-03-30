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Konami ha alzato gli stipendi ai nuovi dipendenti per il quinto anno di fila

Si può valutare il rinnovato successo di Konami anche dal fatto che per il quinto anno di fila ha alzato gli stipendi dei nuovi dipendenti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/03/2026
La protagonista di Silent Hill f

Konami, editore e software house dietro a serie come Silent Hill e Metal Gear, ha annunciato il 25 marzo un nuovo aggiornamento del proprio sistema retributivo: per il quinto anno di fila alzerà gli stipendi base ai nuovi dipendenti e ritoccherà verso l'alto anche quelli dei lavoratori già da tempo in azienda.

Competizione feroce

A partire da marzo 2027, quindi, i neolaureati assunti in posizioni entry-level vedranno lo stipendio iniziale salire da 240.000 a 310.000 yen mensili, con un incremento di circa il 29%. Parallelamente, l'azienda ha stabilito un aumento di 5.000 yen al mese per tutti i dipendenti.

Konami ha rivitalizzato serie come Silent Hill e Metal Gear, negli ultimi anni
Konami ha rivitalizzato serie come Silent Hill e Metal Gear, negli ultimi anni

Konami ha spiegato che la decisione riflette la volontà di "continuare a investire attivamente nel capitale umano", sottolineando come l'obiettivo sia quello di attrarre talenti e creare "un ambiente di lavoro che sia allo stesso tempo confortevole e gratificante".

La mossa si inserisce in un contesto sempre più competitivo nel settore videoludico giapponese, dove diverse grandi aziende stanno rivedendo al rialzo i salari per attrarre i giovani lavoratori. Tra queste, Sony ha recentemente annunciato un aumento degli stipendi base, mentre Sega ha già introdotto a fine 2025 un consistente adeguamento delle retribuzioni entry-level e degli stipendi. Sulla stessa linea si è mossa anche Atlus, controllata di Sega, che ha previsto un aumento del 15% delle retribuzioni annue e del 10% per gli stipendi mensili dei dipendenti junior.

Chiaramente, la mossa è resa possibile anche grazie al rinnovato successo di serie come Silent Hill e Metal Gear.

#Konami
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