La serie TV di Tomb Raider di Amazon è in pausa: Sophie Turner si è fatta male

Secondo quanto riportato da Deadline, le riprese della serie TV di Amazon MGM Studios dedicata a Tomb Raider sono state messe in pausa temporaneamente a causa di una ferita che la star protagonista ha subito.
Lo studio ha spiegato cosa è accaduto in una breve dichiarazione ufficiale.
Il comunicato ufficiale su Tomb Raider e Sophie Turner
"Sophie Turner ha recentemente riportato un lieve infortunio", ha spiegato lo studio in un comunicato. "A titolo precauzionale, la produzione è stata temporaneamente sospesa per permetterle di recuperare. Non vediamo l'ora di riprendere la produzione il prima possibile".
Non viene precisato se l'infortunio è avvenuto durante le riprese, magari di una qualche scena d'azione tipica delle storie di Tomb Raider, oppure se sia avvenuto lontano dal set. Ciò che viene precisato è che la pausa durerà un paio di settimane, quindi non dovrebbe causare esagerati ritardi
Ricordiamo che la serie TV non ha ancora una data di uscita su Prime Video. A dirigere lo show c'è Jonathan Van Tulleken (Shōgun) e insieme a Turner sul piccolo schermo vedremo in azione Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.
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