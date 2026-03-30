La serie TV di Tomb Raider di Amazon è in pausa: Sophie Turner si è fatta male

Lo studio ha spiegato cosa è accaduto in una breve dichiarazione ufficiale.

Secondo quanto riportato da Deadline, le riprese della serie TV di Amazon MGM Studios dedicata a Tomb Raider sono state messe in pausa temporaneamente a causa di una ferita che la star protagonista ha subito.

Il comunicato ufficiale su Tomb Raider e Sophie Turner

"Sophie Turner ha recentemente riportato un lieve infortunio", ha spiegato lo studio in un comunicato. "A titolo precauzionale, la produzione è stata temporaneamente sospesa per permetterle di recuperare. Non vediamo l'ora di riprendere la produzione il prima possibile".

Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella serie TV Tomb Raider di Prime Video

Non viene precisato se l'infortunio è avvenuto durante le riprese, magari di una qualche scena d'azione tipica delle storie di Tomb Raider, oppure se sia avvenuto lontano dal set. Ciò che viene precisato è che la pausa durerà un paio di settimane, quindi non dovrebbe causare esagerati ritardi

Ricordiamo che la serie TV non ha ancora una data di uscita su Prime Video. A dirigere lo show c'è Jonathan Van Tulleken (Shōgun) e insieme a Turner sul piccolo schermo vedremo in azione Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.

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