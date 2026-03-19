Sophie Turner nei panni di Lara Croft in azione in un video dalla serie TV di Tomb Raider

Vediamo dunque Sophie Turner nei panni di una combattiva Lara Croft, che evidentemente sta affrontando delle minacce all'interno di quella che sembra essere una foresta, o qualcosa del genere.

Non si tratta di materiale promozionale ufficiale, non è un trailer o una clip tratta direttamente dalla serie, bensì un video girato durante le riprese , che mostra una sorta di dietro le quinte con tanto di macchinisti e addetti al set all'opera con telecamere e microfoni, ma soprattutto la protagonista in azione.

È trapelato un video da quello che sembra essere il set della nuova serie TV di Tomb Raider girata in live action e prodotta da Amazon Prime Video, che mostra la nuova Lara Croft interpretata da Sophie Turner in azione .

Una nuova interpretazione

Il video consente soprattutto di vedere Sophie Turner in azione nei panni di Lara Croft all'interno di una sequenza video, mostrando dunque lo stile adottato per mettere sullo schermo questa nuova versione live action del personaggio.



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Questo sembra essere piuttosto lontano da quello più prorompente e sexy dell'originale Lara interpretata da Angelina Jolie e un po' più vicino alla versione "survivor" di Alicia Vikander, ma è comunque un'interpretazione piuttosto originale.

Ovviamente è impossibile giudicare da un video fatto in questo modo, ma la protagonista sembra essere una notevole macchina da guerra, e anche l'abbigliamento scelto è quello di una combattente, quasi un agente speciale all'opera.

La scena mostrata, a giudicare dall'ambientazione, sembra collegata alla ripresa che era già trapelata in un video precedente dalla serie TV, mentre in precedenza avevamo visto la prima foto ufficiale della protagonista di Tomb Raider di Prime Video.