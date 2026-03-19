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Crimson Desert è disponibile in sconto per Steam su Instant Gaming

Un enorme action RPG open world tra battaglie spettacolari e libertà totale: il nuovo progetto degli autori di Black Desert è già acquistabile a prezzo ridotto.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   19/03/2026
Crimson Desert
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Crimson Desert è finalmente uscito e ora potete acquistarlo su Instant Gaming in sconto rispetto al prezzo di listino. Nonostante non si tratti del miglior prezzo online per Steam, lo sconto in questione non è però male considerato che il gioco è uscito oggi.

Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto, al prezzo di 62.45€ invece di 70€. È disponibile anche la Deluxe Edition, acquistabile invece cliccando su questo link, al prezzo di 70.75€ invece di 80€.

Un open world tra guerra e libertà totale

L'action RPG di Pearl Abyss vi porta nel vasto continente di Pywel, tra guerre, tradimenti e un mondo aperto ricchissimo di attività, esplorazione e combattimenti spettacolari. La storia segue Kliff, leader dei Mantogrigio, che dopo una devastante imboscata si ritrova a vagare in un continente frammentato, alla ricerca dei suoi compagni sopravvissuti. Il viaggio lo porterà a scontrarsi con fazioni ostili, creature pericolose e misteri che minacciano l'equilibrio stesso di Pywel. Se volete saperne di più, vi lasciamo la nostra recensione completa.

Per chi vuole un'esperienza ancora più completa, è disponibile anche la Deluxe Edition, che include una serie di oggetti esclusivi tra armature, equipaggiamenti e personalizzazioni per il vostro personaggio e la cavalcatura.

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