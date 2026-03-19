WhatsApp al lavoro per introdurre la modifica dei sondaggi: presto sarà possibile correggere errori senza perdere i voti

Al momento, infatti, una volta creato e condiviso un sondaggio, non è possibile modificarne il contenuto . In caso di errori, come un titolo poco chiaro o un semplice refuso, l'unica soluzione è eliminarlo e crearne uno nuovo, con la conseguente perdita di tutti i voti già raccolti. Con la nuova funzione, invece, gli utenti potranno correggere questi problemi senza dover ripartire da zero .

Un altro elemento importante sarà la trasparenza . Ogni sondaggio modificato verrà contrassegnato come "modificato", con un'etichetta visibile nella chat. In questo modo, tutti i partecipanti saranno consapevoli delle modifiche apportate e potranno interpretare correttamente i risultati.

La modifica dei sondaggi sarà accessibile direttamente dal menu del messaggio : selezionando il sondaggio, comparirà un'opzione dedicata che permetterà di modificarne il titolo. Tuttavia, per garantire l'integrità dei risultati, non sarà possibile cambiare le opzioni di risposta già presenti . Questa limitazione è stata pensata per evitare che i voti espressi perdano significato o vengano alterati.

WhatsApp lavora anche ad altre opzioni per i sondaggi

Oltre all'editing, WhatsApp sta sviluppando anche altre funzionalità per i sondaggi. Tra queste, la possibilità di votare in modo anonimo, impedendo agli altri utenti di vedere chi ha scelto una determinata opzione. È inoltre in arrivo un'opzione per impostare una data di scadenza, permettendo di decidere quando il sondaggio smetterà di accettare nuove risposte.

Fonte: WABetaInfo

Queste novità fanno parte di un più ampio lavoro di miglioramento dei sondaggi, che stanno diventando uno strumento sempre più importante per raccogliere opinioni e prendere decisioni rapide all'interno delle conversazioni.

Attualmente, la funzione di modifica è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester. WhatsApp sta perfezionando l'interfaccia e il funzionamento per garantire un'esperienza chiara e intuitiva. Una volta completati i test, la funzione verrà distribuita.