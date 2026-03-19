WhatsApp al lavoro per introdurre la modifica dei sondaggi: presto sarà possibile correggere errori senza perdere i voti

WhatsApp continua a lavorare per migliorare l'esperienza utente, introducendo nuove funzionalità dedicate ai sondaggi nelle chat e nei gruppi. Tra le novità più interessanti in fase di sviluppo c'è la possibilità di modificare i sondaggi già pubblicati, una funzione molto attesa che risolverà diverse limitazioni attuali.
Al momento, infatti, una volta creato e condiviso un sondaggio, non è possibile modificarne il contenuto. In caso di errori, come un titolo poco chiaro o un semplice refuso, l'unica soluzione è eliminarlo e crearne uno nuovo, con la conseguente perdita di tutti i voti già raccolti. Con la nuova funzione, invece, gli utenti potranno correggere questi problemi senza dover ripartire da zero.
Come accedere alla modifica dei sondaggi su WhatsApp
La modifica dei sondaggi sarà accessibile direttamente dal menu del messaggio: selezionando il sondaggio, comparirà un'opzione dedicata che permetterà di modificarne il titolo. Tuttavia, per garantire l'integrità dei risultati, non sarà possibile cambiare le opzioni di risposta già presenti. Questa limitazione è stata pensata per evitare che i voti espressi perdano significato o vengano alterati.
Un altro elemento importante sarà la trasparenza. Ogni sondaggio modificato verrà contrassegnato come "modificato", con un'etichetta visibile nella chat. In questo modo, tutti i partecipanti saranno consapevoli delle modifiche apportate e potranno interpretare correttamente i risultati.
WhatsApp lavora anche ad altre opzioni per i sondaggi
Oltre all'editing, WhatsApp sta sviluppando anche altre funzionalità per i sondaggi. Tra queste, la possibilità di votare in modo anonimo, impedendo agli altri utenti di vedere chi ha scelto una determinata opzione. È inoltre in arrivo un'opzione per impostare una data di scadenza, permettendo di decidere quando il sondaggio smetterà di accettare nuove risposte.
Queste novità fanno parte di un più ampio lavoro di miglioramento dei sondaggi, che stanno diventando uno strumento sempre più importante per raccogliere opinioni e prendere decisioni rapide all'interno delle conversazioni.
Attualmente, la funzione di modifica è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester. WhatsApp sta perfezionando l'interfaccia e il funzionamento per garantire un'esperienza chiara e intuitiva. Una volta completati i test, la funzione verrà distribuita.