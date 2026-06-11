Samsung, finalmente ci siamo: anche Galaxy S25 riceve le funzioni IA che mancavano con l'update di giugno

C'è voluto tempo, ma Samsung ha finalmente avviato la distribuzione dell'aggiornamento One UI 8.5 per la serie Galaxy S25 che introduce nuove funzionalità basate su Galaxy AI. Il rollout parte dalla Corea del Sud e include anche il pacchetto di sicurezza di giugno 2026, segnando un passaggio importante nell'evoluzione software dell'attuale gamma flagship.

L'aggiornamento arriva dopo settimane di segnalazioni e indiscrezioni che anticipavano l'arrivo di alcune funzioni mancanti rispetto ad altri dispositivi più recenti della gamma Galaxy. In particolare, si tratta di strumenti legati alla gestione intelligente delle notifiche e alla sintesi dei contenuti, pensati per semplificare l'interazione quotidiana con lo smartphone. Le prime informazioni arrivano da osservazioni condivise su X da diversi utenti e analisti del settore, tra cui Tarun Vats, che ha monitorato l'inizio della distribuzione del firmware.