Samsung, finalmente ci siamo: anche Galaxy S25 riceve le funzioni IA che mancavano con l'update di giugno

C'è voluto tempo, ma Samsung ha finalmente avviato la distribuzione dell'aggiornamento One UI 8.5 per la serie Galaxy S25 che introduce nuove funzionalità basate su Galaxy AI. Il rollout parte dalla Corea del Sud e include anche il pacchetto di sicurezza di giugno 2026, segnando un passaggio importante nell'evoluzione software dell'attuale gamma flagship.
L'aggiornamento arriva dopo settimane di segnalazioni e indiscrezioni che anticipavano l'arrivo di alcune funzioni mancanti rispetto ad altri dispositivi più recenti della gamma Galaxy. In particolare, si tratta di strumenti legati alla gestione intelligente delle notifiche e alla sintesi dei contenuti, pensati per semplificare l'interazione quotidiana con lo smartphone. Le prime informazioni arrivano da osservazioni condivise su X da diversi utenti e analisti del settore, tra cui Tarun Vats, che ha monitorato l'inizio della distribuzione del firmware.
One UI 8.5 per Galaxy S25: le nuove funzioni Galaxy AI
Il nuovo aggiornamento One UI 8.5 per la serie Galaxy S25 viene identificato dal build S938NKSUACZF1 e introduce diverse novità legate all'intelligenza artificiale. Tra le più rilevanti figurano Notifiche prioritarie e Riassumi notifiche, due funzioni pensate per migliorare la gestione del flusso informativo sul dispositivo.
"Le notifiche prioritarie assicurano che gli avvisi più importanti compaiano in cima alla pila delle notifiche", una funzione che permette di evidenziare automaticamente gli avvisi considerati più rilevanti, riducendo il rumore informativo. La funzione Riassumi notifiche, invece, "riassume lunghe conversazioni di notifiche in un riassunto semplice e facile da consultare", semplificando conversazioni e gruppi particolarmente attivi.
A queste si aggiunge Riassumi file, una funzione che consente di generare riassunti automatici di documenti PDF e file TXT direttamente sul dispositivo. Il sistema utilizza l'elaborazione on-device per estrarre le informazioni principali, permettendo una consultazione più rapida dei contenuti senza dover aprire e leggere interamente i file.
Il pacchetto non si limita però alle novità Galaxy AI. L'aggiornamento include anche la patch di sicurezza di giugno 2026, anche se la dimensione del download è chiaramente superiore rispetto a un normale aggiornamento di sicurezza. Il rollout, al momento, è limitato al mercato sudcoreano, come spesso accade nelle prime fasi di distribuzione dei firmware Samsung. Tuttavia, la diffusione dovrebbe estendersi progressivamente anche ad altri mercati, tra cui Europa, Nord America e India, nel corso delle prossime settimane.
Per gli utenti della serie Galaxy S25, l'aggiornamento può essere verificato manualmente attraverso il percorso Impostazioni, aggiornamento software e download e installazione, una volta che la distribuzione raggiungerà la propria regione.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.