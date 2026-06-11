Hogwarts Legacy: su Instant Gaming potete avere la chiave Steam allo stesso prezzo di quella Epic

Esplorare le sale del castello più famoso della letteratura fantastica non è mai stato così accessibile. Hogwarts Legacy si trova al centro di un'ottima promozione che abbatte drasticamente il costo della chiave digitale Steam per PC . Rispetto al prezzo di listino iniziale di 60,00€, la piattaforma propone una base di 7,99€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale di 9,75€ applicando l'aliquota italiana al 22%. Questo posiziona il ribasso del sito all'83,75%, per un costo finale molto simile a quello a cui viene proposto in questi giorni su Epic Games Store. Potete fare vostro il titolo cliccando sul box in questa pagina oppure utilizzando il link diretto alla pagina prodotto .

Un valore imbattibile per gli amanti del mondo magico

A questo prezzo Hogwarts Legacy diventa un ottimo acquisto sia per i fan storici dell'universo di Harry Potter, sia per gli amanti dei giochi di ruolo d'azione. Il titolo offre la possibilità di vestire i panni di uno studente del quinto anno nella Hogwarts dell'Ottocento, garantendo una notevole libertà di movimento tra i corridoi segreti della scuola, il villaggio di Hogsmeade e i pericoli della Foresta Proibita.

L'ottimizzazione e la resa visiva su PC esaltano la spettacolarità dei combattimenti a colpi di bacchetta e la direzione artistica dell'open world. Trattandosi della Standard Edition attualmente in stock, questa offerta su Hogwarts Legacy si profila come l'opportunità ideale per aggiungere alla propria libreria digitale un'avventura imponente a una cifra insolitamente contenuta.