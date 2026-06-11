Hogwarts Legacy: su Instant Gaming potete avere la chiave Steam allo stesso prezzo di quella Epic

Esplorare le sale del castello più famoso della letteratura fantastica non è mai stato così accessibile. Hogwarts Legacy si trova al centro di un'ottima promozione che abbatte drasticamente il costo della chiave digitale Steam per PC. Rispetto al prezzo di listino iniziale di 60,00€, la piattaforma propone una base di 7,99€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale di 9,75€ applicando l'aliquota italiana al 22%. Questo posiziona il ribasso del sito all'83,75%, per un costo finale molto simile a quello a cui viene proposto in questi giorni su Epic Games Store. Potete fare vostro il titolo cliccando sul box in questa pagina oppure utilizzando il link diretto alla pagina prodotto.
Un valore imbattibile per gli amanti del mondo magico
A questo prezzo Hogwarts Legacy diventa un ottimo acquisto sia per i fan storici dell'universo di Harry Potter, sia per gli amanti dei giochi di ruolo d'azione. Il titolo offre la possibilità di vestire i panni di uno studente del quinto anno nella Hogwarts dell'Ottocento, garantendo una notevole libertà di movimento tra i corridoi segreti della scuola, il villaggio di Hogsmeade e i pericoli della Foresta Proibita.
L'ottimizzazione e la resa visiva su PC esaltano la spettacolarità dei combattimenti a colpi di bacchetta e la direzione artistica dell'open world. Trattandosi della Standard Edition attualmente in stock, questa offerta su Hogwarts Legacy si profila come l'opportunità ideale per aggiungere alla propria libreria digitale un'avventura imponente a una cifra insolitamente contenuta.
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