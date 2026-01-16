Vuoi calarti nella scuola di magia e stregoneria più famosa del mondo? Su Instant Gaming, Hogwarts Legacy è ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi promo su Hogwarts Legacy che viene messo in offerta con uno sconto super dell'89% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 8,41€ (IVA inclusa) . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo d'azione ambientato sul finire dell'Ottocento , in cui il giocatore interpreta uno studente che inizia il quinto anno a Hogwarts in ritardo rispetto agli altri. Guidato dal Ministero della Magia , il protagonista possiede il potere di controllare una misteriosa magia antica e deve scoprire i segreti legati ad essa.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco permette di partecipare alle lezioni della scuola di magia e stregoneria, esplorando luoghi iconici come la Foresta Proibita, Hogsmeade e aree inedite come le sale comuni di Corvonero e Tassorosso. Il castello e gli ambienti esterni cambiano con le stagioni, aggiungendo dinamismo all'esplorazione. Durante la creazione del personaggio, è possibile personalizzare aspetto, casa di appartenenza, genere, voce, corporatura e accessori.

Il personaggio può volare con la scopa, lanciare incantesimi, preparare pozioni e sviluppare uno stile di combattimento personale. Diverse creature magiche, tra cui ippogrifi, thestral, draghi e mandragole, possono essere domate e utilizzate in battaglia. Qui la nostra recensione.