Secondo l'ex CEO di Tripwire: lo smart working rallenta creatività ed efficienza nello sviluppo dei videogiochi

L'ex CEO di Tripwire Interactive, John Gibson, ha spiegato come il lavoro da remoto abbia contribuito ai ritardi recenti nello sviluppo dei videogiochi e agli eventi tumultuosi nell'industria. In un'intervista, Gibson ha collegato i ritardi e i licenziamenti su larga scala alla pandemia di COVID-19, che ha aperto la strada al lavoro da casa e ha portato a un'esplosione di assunzioni con salari insostenibili.

Secondo Gibson, il lavoro da remoto riduce l'efficienza e la creatività dei team di sviluppo. "Alcune delle idee migliori che ho visto nei giochi derivano da incontri casuali in corridoio", ha spiegato. "Due persone possono avere pezzi diversi di una stessa idea e, parlando rapidamente, sviluppare un concetto completo per un gioco."