Nuovi TV Philips nel 2026: OLED con Dolby Vision 2, addio a Google TV, luminosità record e focus sull'IA

Philips ha presentato la nuova gamma di televisori per il 2026, introducendo numerose innovazioni sia sul piano hardware che software. Una delle decisioni più sorprendenti è l'abbandono definitivo di Google TV, sostituito completamente da Titan OS, già introdotto in precedenza ma ora esteso a tutta la lineup.

Tra le principali novità spicca il supporto al nuovo standard Dolby Vision 2, che debutta sui modelli OLED+. In particolare, i nuovi OLED+951 e OLED+911 saranno tra i primi TV OLED a supportare Dolby Vision 2 Max, grazie anche all'uso dei pannelli META 4.0 di LG Display.

Questi pannelli consentono di raggiungere una luminosità di picco fino a 4500 nit (nelle piccole porzioni di schermo).