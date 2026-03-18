Nuovi TV Philips nel 2026: OLED con Dolby Vision 2, addio a Google TV, luminosità record e focus sull'IA

Philips ha presentato la nuova gamma di televisori per il 2026, introducendo numerose innovazioni sia sul piano hardware che software. Una delle decisioni più sorprendenti è l'abbandono definitivo di Google TV, sostituito completamente da Titan OS, già introdotto in precedenza ma ora esteso a tutta la lineup.
Tra le principali novità spicca il supporto al nuovo standard Dolby Vision 2, che debutta sui modelli OLED+. In particolare, i nuovi OLED+951 e OLED+911 saranno tra i primi TV OLED a supportare Dolby Vision 2 Max, grazie anche all'uso dei pannelli META 4.0 di LG Display.
Questi pannelli consentono di raggiungere una luminosità di picco fino a 4500 nit (nelle piccole porzioni di schermo).
Le caratteristiche dei nuovi TV Philips 2026: OLED+951 e OLED+911
Il modello OLED+951 rappresenta il top di gamma, con un sistema dual engine che combina il processore Pentonic 800 di MediaTek e un co-processore dedicato per l'elaborazione avanzata delle immagini tramite intelligenza artificiale.
L'OLED+911, invece, si distingue per il sistema audio sviluppato con Bowers & Wilkins, integrato in una soundbar da 81 watt. Un'altra innovazione significativa è AmbiScape, evoluzione del sistema Ambilight.
Questa tecnologia consente di sincronizzare fino a quattro lampadine smart compatibili con lo standard Matter, ampliando gli effetti luminosi del televisore all'intera stanza.
Ulteriori dettagli sulla gamma dei nuovi TV Philips del 2026
La gamma OLED include anche le serie OLED811 e OLED761, con pannelli OLED EX e supporto fino a 165 Hz nei modelli più avanzati.
Sul fronte LCD, la serie The One introduce TV QLED fino a 100 pollici, mentre la linea The Xtra debutta con il primo modello RGB Mini LED, caratterizzato da oltre 3800 zone di local dimming e luminosità fino a 3000 nit.
Tutti i modelli più recenti adottano il SoC Pentonic 800, offrendo quattro porte HDMI 2.1 e supporto a tecnologie gaming come VRR, AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync. E dunque, tirando le somme, che cosa ne pensate di questa nuova gamma di TV Philips? Fatecelo sapere con un commento.