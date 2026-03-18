Sonic Racing: CrossWorlds fissa la data di uscita del DLC di Mega Man

Prosegue il supporto post‑lancio di Sonic Racing: CrossWorlds e la serie di crossover con altre IP celebri. SEGA ha annunciato la data di uscita del Mega Man Pack , il DLC dedicato alla storica icona Capcom, disponibile dal 25 marzo .

In arrivo altri tre personaggi SEGA gratuiti tra aprile e maggio

Disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch, Switch 2 e PC, Sonic Racing: CrossWorlds è un arcade racing che combina gare ad alta velocità su pista, acqua, aria e persino nello spazio, grazie ai Ring di trasferimento che permettono di teletrasportarsi tra dimensioni diverse. Il gioco include piloti, veicoli e tracciati iconici della serie Sonic, affiancati da numerosi contenuti crossover.

Oltre alle espansioni a pagamento come quella di Mega Man, SEGA ha pubblicato e continuerà a pubblicare contenuti gratuiti. Tra i prossimi arrivi confermati ci sono Red di Angry Birds, Goro Majima da Yakuza / Like a Dragon e Arle Nadja da Puyo Puyo, ciascuno accompagnato da un veicolo a tema. I primi due contenuti debutteranno ad aprile, mentre il terzo è previsto per maggio.