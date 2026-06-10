La CEO di Xbox avverte su prezzi e futuro delle console: "vedremo soluzioni radicalmente diverse"

Per questo motivo, anche Microsoft deve " pensare ad altre opzioni " soprattutto per venire incontro a costi di produzione più bassi che possano riflettersi in prezzi più contenuti, qualcosa a cui aveva accennato anche il nuovo chief strategy officer di Xbox, Matthew Ball, quando ha riferito nei giorni scorsi della necessità di Helix di essere "flessibile e conveniente" .

C'è ovviamente un grosso problema legato ai prezzi dei componenti hardware, che costringe i produttori a rivedere le strategie a lungo termine, adottando soluzioni differenti perché prodotti destinati a costare migliaia di dollari ovviamente non possono rivolgersi a un mercato di massa , almeno in questo ambito.

La CEO di Xbox, Asha Sharma , è stata intervistata anche da Fortune in questi giorni, e per l'occasione ha detto la sua su prezzi e futuro delle console , avvertendo della possibilità concreta che possano emergere " soluzioni radicalmente diverse " per far fronte alla crisi attuale del mercato hardware e ai prezzi sempre più alti.

Diversi modelli di console in arrivo?

"Ci troviamo in mezzo a una crisi adesso, l'intera industria ci si trova", ha riferito Sharma durante l'intervista, sostenendo che "Dobbiamo escogitare nuovi modi di pensare alla costruzione delle console, pensare a come creare piani differenti in modo da poter consentire a più persone di partecipare al mercato delle console".



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Questo ovviamente, per Sharma, non può limitarsi a una console premium ad alte prestazioni come dovrebbe essere Xbox Helix, almeno per quanto riguarda il primo modello annunciato ma di fatto ancora non presentato al pubblico.

"Dobbiamo pensare a partnership che ci consentano di avere una migliore distribuzione e raggiungere maggiore ampiezza sul mercato". Questo fa pensare che Microsoft non voglia concentrarsi esclusivamente sulla "console più premium e ad alte prestazioni nel mondo", come era stata presentata Xbox Helix da Sarah Bond.

"Credo che continueremo a valutare nuovi modelli di business. Penso che sia proprio questo ciò di cui ha bisogno il settore delle console, piuttosto che limitarsi a produrre la console più esclusiva e performante al mondo".

"Credo che siamo giunti a un punto in cui è difficile immaginare che il grande pubblico possa permettersi di spendere migliaia di dollari per una generazione di console; pertanto, penso che entro la fine dell'anno inizieremo a vedere emergere modelli di business radicalmente diversi, che non ci saremmo mai aspettati".

Nell'intervista, Sharma conferma l'esistenza di Xbox Project Helix con le caratteristiche che erano già emerse in precedenza, ovvero una console in grado di far funzionare anche i giochi PC, con retro-compatibilità estesa e con performance di alto profilo, dunque l'idea è che possano esserci diversi modelli di console in programma per la prossima generazione di Xbox, con un approccio modulare simile a quello visto con Xbox Series X e Series S.