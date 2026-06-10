Siri AI rinviata in Europa, risponde la Commissione UE: è una scelta solo di Apple

Dopo aver presentato le funzionalità di Siri AI alla WWDC 2026, e dopo aver annunciato che non saranno disponibili in Europa a causa del DMA , arriva una risposta piuttosto netta da parte della Commissione Europea. Secondo Apple, il rinvio sarebbe dovuto alla mancata intesa con le autorità europee, che non avrebbero mai approvato le soluzioni proposte per rendere l'assistente conforme al quadro normativo. Ecco la risposta della Commissione Europea.

Le motivazioni spiegate da Apple

Partiamo dalle dichiarazioni di Apple per offrire un contesto più chiaro. L'azienda ha espresso rammarico per la vicenda, sostenendo di aver proposto diverse soluzioni che non sarebbero state accolte. "Purtroppo, a causa del Digital Markets Act (DMA), Apple non potrà rendere disponibile Siri AI nell'Unione Europea con la release di iOS 27 e iPadOS 27. Negli ultimi mesi, i regolatori della UE non hanno accettato nessuna delle soluzioni proposte da Apple per portare Siri AI nell'Unione Europea e al contempo supportare in modo sicuro altri assistenti virtuali", ha spiegato.

"La nostra speranza è di riuscire alla fine a portare Siri AI nella UE, e continueremo a collaborare con i regolatori della UE per definire un percorso in questa direzione. Tuttavia, il loro rifiuto di confrontarsi in modo costruttivo su soluzioni che tutelino la privacy e la sicurezza fa sì che al momento non possiamo prevedere una data per la disponibilità di Siri AI su iOS e iPadOS nell'Unione Europea".

Siri AI

"Secondo i regolatori dell'UE, il DMA impone ad Apple di concedere a qualsiasi sistema IA un accesso pressoché illimitato al dispositivo, nonché la possibilità di utilizzare tale accesso in modo autonomo, senza che l'utente abbia visibilità e controllo costante su ciò che avviene", spiega l'azienda, esprimendo quindi preoccupazione per la tutela degli utenti e dei dati sensibili.

Proprio per questo motivo avrebbe sviluppato un sistema chiamato Trusted System Agent, pensato come intermediario per consentire agli assistenti virtuali di accedere alle funzioni del sistema in modo sicuro. La soluzione sarebbe stata rifiutata, rendendo quindi impossibile stabilire una data per il debutto della nuova Siri su iPhone e iPad (in Europa).