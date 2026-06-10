Nintendo cala in borsa dopo il Direct: manca Mario e il mercato azionario non è soddisfatto

Non che la questione abbia necessariamente un collegamento effettivo con la qualità degli annunci fatti durante il Nintendo Direct, ma è interessante notare come le azioni di Nintendo siano in netto ribasso dopo l'evento di ieri, evidentemente per una ricezione non positiva del mercato azionario alle novità presentate.

Nintendo è calata dell'8% nelle ore scorse, proprio dopo la trasmissione del Nintendo Direct di giugno, che nonostante sia stato veramente pieno di novità per Nintendo Switch 2 evidentemente non ha portato quei grossi annunci che gli azionisti avrebbero voluto vedere per dare nuova spinta al titolo in borsa.

In una situazione del mercato videoludico già piuttosto complicata per tutti gli attori, Nintendo era chiamata probabilmente a mostrare qualcosa di veramente grosso per dare nuovo entusiasmo alla situazione azionaria, ma pare che questo evento di maggiore entità non si sia verificato.