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Nintendo cala in borsa dopo il Direct: manca Mario e il mercato azionario non è soddisfatto

Il mercato azionario non ha reagito bene al Nintendo Direct di giugno e la quotazione delle azioni della compagnia è calata drasticamente, per mancanza di grossi giochi in arrivo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/06/2026
Nintendo Switch 2

Non che la questione abbia necessariamente un collegamento effettivo con la qualità degli annunci fatti durante il Nintendo Direct, ma è interessante notare come le azioni di Nintendo siano in netto ribasso dopo l'evento di ieri, evidentemente per una ricezione non positiva del mercato azionario alle novità presentate.

Nintendo è calata dell'8% nelle ore scorse, proprio dopo la trasmissione del Nintendo Direct di giugno, che nonostante sia stato veramente pieno di novità per Nintendo Switch 2 evidentemente non ha portato quei grossi annunci che gli azionisti avrebbero voluto vedere per dare nuova spinta al titolo in borsa.

In una situazione del mercato videoludico già piuttosto complicata per tutti gli attori, Nintendo era chiamata probabilmente a mostrare qualcosa di veramente grosso per dare nuovo entusiasmo alla situazione azionaria, ma pare che questo evento di maggiore entità non si sia verificato.

Il mercato azionario vuole date di uscita

Ovviamente non si parla di esperti del settore, in questo caso: i titoli in grado di dare scosse al mercato sono quelli con il maggiore impatto al livello di massa, dunque la borsa ha reagito male alla mancanza di un nuovo gioco di Mario per Nintendo Switch 2, che è atteso dal lancio della console.

In questo senso, a poco valgono i numerosi annunci che per i videogiocatori hanno comunque notevole importanza, come il nuovo Xenoblade Genesis o l'annuncio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.

Il mercato azionario reagisce bene a titoli di grosso calibro e che abbiano una data di uscita definita, cosa che effettivamente è un po' mancata all'ultimo Nintendo Direct, molto ricco di titoli third party in arrivo dalle altre piattaforme e qualche grossa novità ma ancora senza un lancio preciso.

Nintendo Direct di giugno 2026: da Ocarina of Time a Kingdom Hearts IV, tutti gli annunci Nintendo Direct di giugno 2026: da Ocarina of Time a Kingdom Hearts IV, tutti gli annunci

La conseguenza è stata dunque questo abbassamento nel valore delle azioni Nintendo, che al momento si trovano in calo di circa un terzo rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso.

Considerando che al lancio la nuova console si presentava con Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, "L'anno 2 di Nintendo Switch 2 entra nella finestra dell'holiday season senza un gioco noto di richiamo simile", ha scritto l'analista Atul Goyal di Jefferies, come riportato da Reuters.

Inoltre, la mancanza di un "Mario 3D di grosso calibro" per questa stagione autunnale ha dei grossi riflessi sul fronte commerciale, come spiegato dall'analista.

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