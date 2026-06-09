Observer: System Redux ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

Observer: System Redux è stato annunciato per Nintendo Switch 2 durante il Nintendo Direct di oggi e ha già una data di uscita: l'intrigante avventura cyberpunk in prima persona sviluppata da Bloober Team sarà disponibile dal 18 giugno.

Acquistabile su eShop a un prezzo promozionale di lancio pari a 29,99€, Observer: System Redux ci mette al comando di Daniel Lazarski, un detective neurale d'elite conosciuto come Observer, dotato della capacità di connettersi alle menti delle altre persone tramite impianti cibernetici.

Sullo sfondo di una Cracovia oscura e inquietante del 2084, ci troveremo a indagare su di una serie di omicidi perpetrati da un assassino spietato, che sembra riuscire a sfuggire ai sistemi di rilevazione e persino alle capacità di Lazarski.

Durante la campagna avremo l'opportunità di visitare diversi scenari e scene del delitto, cercando di volta in volta di individuare indizi utili a ricostruire i movimenti dell'uomo a cui stiamo dando la caccia. Sempre che si tratti di un uomo...