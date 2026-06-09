Ninjala 2: The Uncharted Planet annunciato in esclusiva per Nintendo Switch 2, è un action open world

Qui sotto trovate il trailer dell'annuncio e i primi dettagli ufficiali. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che il gioco sarà giocabile in anteprima all'Anime Expo 2026 , in programma dal 2 al 5 luglio a Los Angeles.

I primi dettagli su Ninjala 2

Questo secondo capitolo rappresenta una svolta radicale per la serie: abbandona infatti la formula PvP del primo Ninjala per trasformarsi in un action open world basato sull'esplorazione e su combattimenti contro creature e boss giganteschi, affrontabili sia in solitaria sia in cooperativa. I giocatori potranno esplorare liberamente ampie regioni naturali, sfruttando la classica Ninja-Gum Action per superare dungeon, scoprire segreti e affrontare le minacce del pianeta sconosciuto su cui sono stati catapultati.

La storia è divisa in due parti: The Uncharted Planet è il primo capitolo, mentre la seconda metà arriverà in seguito. Tutto ha inizio alla WNA Academy, quando un misterioso individuo convince il protagonista a spezzare il Sigillo Proibito. L'intera accademia viene così trasportata nello spazio su un mondo alieno, liberando al contempo l'esercito Xenos. Bloccati lontano dalla Terra, gli studenti dovranno collaborare per sopravvivere, trovare un modo per tornare a casa e scoprire il potere latente che si cela dentro di loro.

Il gameplay conserva la velocità e la spettacolarità tipiche della serie, ma introduce attributi delle armi, crafting, cucina e un sistema di missioni affrontabili in qualsiasi ordine. L'avventura supporta il gioco in solitaria o in cooperativa fino a quattro giocatori, sia in locale sia online. Oltre al nuovo protagonista, tornano anche personaggi amati del primo Ninjala, come Lucy, Berecca e Van, affiancati da nuovi volti.