Xbox Helix dovrà essere "flessibile e conveniente": Microsoft rivede alcuni aspetti della nuova console

In ogni caso, Ball ha confermato la volontà di rimanere nel mercato console e di lanciare la prossima generazione di Xbox attraverso nuovi investimenti, ma le condizioni in cui si trova ora l'industria impongono anche una revisione di alcuni aspetti.

Il problema principale, ovviamente, è la grande crisi del settore hardware che sta colpendo tutta la tecnologia in generale, dovuta in gran parte alla corsa all'IA che ha dirottato risorse e componenti verso questo nuovo ambito, causando una notevole scarsità di elementi e aumento di prezzi.

In un'intervista pubblicata da Gamespot, il nuovo chief strategy officer di Xbox, Matthew Ball , ha parlato anche di Xbox Helix , la nuova generazione di console, confermando che Microsoft è impegnata a lanciarla il prima possibile ma anche che sta ripensando alcuni aspetti in modo possa essere "flessibile e conveniente" .

Un nuovo approccio alla prossima generazione?

"Stiamo lavorando sodo per ripensare ogni aspetto possibile di Helix, una console che siamo determinati a lanciare sul mercato", ha riferito Ball, "Siamo ben consapevoli dei cambiamenti di cui abbiamo bisogno come azienda per garantire che sia accessibile e flessibile", ha aggiunto.

Ha inoltre riferito che Xbox sta "ripensando come potrebbe essere quel modello di console, non in modo esclusivo, ma in modo integrativo, in modo da poter affrontare questa crisi, che potrebbe avere effetti acuti per altri due anni o due anni e mezzo".

"Stiamo lavorando molto duramente per capire il modo migliore per affrontarla o un modo che funzioni per tutti, che non chieda troppo ai giocatori, ma che non vada a discapito degli altri investimenti che dobbiamo fare come azienda", ha aggiunto.

"Abbiamo anche decine di milioni di persone a cui chiediamo di spendere 500 dollari, che è comunque una somma notevole. Abbiamo ancora un obbligo nei confronti di quelle persone a cui abbiamo chiesto di acquistare una console anni fa: dobbiamo soddisfare le loro aspettative e farle sentire ricompensate per la piattaforma che hanno scelto", ha inoltre aggiunto, riferendosi anche alle attuali Xbox Series X|S.

Il discorso rimane molto vago, ma viene da pensare che Microsoft possa aver intenzione di evitare di mantenere un approccio "esclusivo" alla nuova generazione, rispetto all'idea di macchina assolutamente "premium" diffusa in precedenza anche dalla gestione di Sarah Bond.

Tuttavia, è difficile pensare che possa saltare tutta l'architettura già progettata con AMD, dunque è improbabile che questa revisione possa toccare più di tanto la produzione del chip "Magnus", come è emerso dalle voci di corridoio finora, considerando anche le affermazione della CEO di AMD sull'avvio di questa.

Viene allora da pensare che Microsoft possa aver intenzione di proporre diversi modelli di Helix sul mercato, forse con una versione più economica e meno potente in arrivo, ma al momento sono solo supposizioni. Si registra comunque una volontà della compagnia di non rinchiudersi nella nicchia dei dispositivi "premium", e un approccio "flessibile" al mercato.