La Xbox di nuova generazione sarà un'esperienza Premium, di altissima gamma e molto curata

Sarah Bond, la CEO di Xbox , ha concesso un'intervista al canale Youtube Mashable, in cui è tornata a parlare della nuova generazione di Xbox , che secondo lei sarà un'esperienza "davvero premium, di altissima gamma e curata", senza svelare altri dettagli. L'intervista nasce dal lancio delle ROG Xbox Ally X e ha toccato diversi argomenti, compresa l'accessibilità dell'ecosistema Xbox in questo momento.

Scelta e opzioni per Xbox

È proprio Timothy Beck Werth, l'intervistatore a incalzare Bond sul tema dell'accessibilità: "Hai parlato di rendere il gaming accessibile. È una cosa che ti ho sentito dire anche in altre interviste. So che questo (ROG Xbox Ally X) parte da 1.000 dollari. So che di recente abbiamo visto alcuni aumenti di prezzo per Xbox Game Pass, alcuni aumenti su dispositivi e console. E questo deve incidere un po' sull'accessibilità. Come la vedi, come presidente di Xbox, in termini di rendere i giochi accessibili?"

Sarah Bond ha risposto provando a spiegare la situazione: "Sì, stanno succedendo molte cose, ma in Xbox siamo concentrati nel trovare un modo per creare opzioni per tutti. Ad esempio, questo dispositivo ha due opzioni. Abbiamo l'Ally X, che è per un'esperienza premium, per il giocatore più esigente e ha tutte le ultime innovazioni. Abbiamo anche l'Xbox Ally per chi è un appassionato più occasionale che vuole provare a giocare o se sta cercando qualcosa di carino da comprare al figlio da mettere sotto l'albero, sai, per questo Natale. Quindi si tratta di avere scelta e opzioni per i giocatori in un momento in cui succedono molte cose e ci sono molte cose diverse che le persone vogliono."

Al che è arrivata la domanda sulla nuova generazione: "Le voci dicono che la console di nuova generazione sarà quasi più simile a un PC da gaming per molti aspetti, che sarà super, super potente. Non so se puoi dire qualcosa a riguardo, ma, voglio dire, sarebbe utile per me, perché ci sono un sacco di giochi per PC a cui mi piacerebbe giocare, ma come ho detto, la barriera d'ingresso sembra molto alta. Quindi se ci fosse una console che potesse essere una sorta di PC da gaming e console in uno, sarebbe utile per uno come me."

Come detto, Bond non si è sbottonata sull'argomento, limitandosi a dire: "Beh, posso dirti che hai ragione, la console di nuova generazione sarà un'esperienza davvero premium, di altissima gamma e curata. Puoi vedere parte della nostra visione in questa console portatile, ma non voglio svelare tutto."