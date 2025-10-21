Anche i kit di sviluppo per Xbox aumentano di prezzo, ancora per cause "macroeconomiche", dice Microsoft

Una mossa rischiosa per il supporto a Xbox?

Secondo quanto riferito da Tom Warren su The Verge, i kit di sviluppo di Xbox dovrebbero aumentare di prezzo da 1500$ a 2000$, con un drastico incremento del 33%, ovvero un tasso simile a quello visto, negli aumenti di prezzo delle console ai consumatori, dal lancio nel 2020 a oggi.

"Gli aggiustamenti riflettono gli sviluppi in ambito macroeconomico", ha spiegato Microsoft a The Verge, giustificando questi aumenti applicati ai devkit, specificando che nel frattempo rimangono "impegnati a garantire strumenti di alta qualità e il massimo supporto per lo sviluppo".

Nell'ottica di un progetto videoludico e dei costi a questo collegati, un aumento del genere non rappresenta una variazione di enorme portata, ma considerando che Xbox risulta meno popolare di PlayStation anche in termini di supporto da parte degli sviluppatori, questa mossa risulta sicuramente poco favorevole alla causa.

Tuttavia, è molto probabile che adeguamenti simili possano essere effettuati prossimamente anche da altri produttori come Sony e Nintendo, considerando che tutte le compagnie sono colpite dalle suddette "condizioni macroeconomiche" e dovranno probabilmente bilanciarle in qualche modo.