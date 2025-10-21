Netflix è tra i potenziali acquirenti di Warner Bros, compresa la divisione di Hogwarts Legacy e Mortal Kombat

Sono emersi nuovi dettagli sulla possibile vendita di Warner Bros. Discovery. Tra i potenziali acquirenti è emerso un nome molto forte: quello di Netflix, colosso del video streaming. Chiaramente acquisirebbe anche (o forse soltanto) la divisione videoludica, quella delle serie Mortal Kombat, Harry Potter e Batman Arkham, per fare qualche nome noto, sfoltita negli ultimi mesi da varie tornate di licenziamenti e chiusure. Il comunicato della compagnia non ha svelato nomi, in realtà, ma diverse testate hanno avuto indiscrezioni in merito da fonti considerate affidabili.