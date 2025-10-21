0

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si mostra nel trailer di lancio, il gioco è disponibile da oggi

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è disponibile da oggi e si presenta con il suo trailer di lancio ufficiale: la storica serie di RPG torna dunque dal 21 ottobre con un nuovo capitolo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   21/10/2025
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è disponibile da oggi, e l'immancabile trailer di lancio ce lo ricorda con un buon assaggio delle sue atmosfere e delle situazioni in cui possiamo trovarci al suo interno.

Seguito di una serie storica, questo nuovo capitolo ci porta negli angoli più oscuri di Seattle, all'interno di un racconto che coinvolge rapporti di potere, eredità e sangue antico, tra fazioni di vampiri in lotta tra loro per contendersi il controllo degli aspetti nascosti della città.

Protagonista della storia è un vampiro secolare che si risveglia dopo un lungo sonno ma privo dei suoi ricordi e marchiato da un sigillo oscuro che gli limita i poteri.

Il trailer di lancio

A guidarci nella storia di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 c'è Fabien, un vampiro detective la cui entità si manifesta con una voce che parla direttamente nella mente del protagonista, portandoci a indagare su oscure questioni tra tormenti interiori e lotte con vari nemici, unendo azione sovrannaturale e noir metropolitano.

Nel mondo oscuro di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 i vampiri non sono solo temibili predatori ma si confondono nella società in qualità di attori politici, manipolatori e custodi di segreti millenari.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, la recensione di un gioco narrativamente eccellente, ma che perde del sangue Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, la recensione di un gioco narrativamente eccellente, ma che perde del sangue

Governati dal codice della Masquerade, nascondono la loro vera natura agli occhi degli umani, pena gravi conseguenze, ma di notte dominano la scena, controllando varie aree della città attraverso una feroce lotta tra fazioni.

Nei giorni scorsi abbiamo visto i primi minuti di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 in un video di gameplay, con il gioco che ha ricevuto voti contrastanti nelle recensioni internazionali.

