Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si mostra nel trailer di lancio, il gioco è disponibile da oggi

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è disponibile da oggi, e l'immancabile trailer di lancio ce lo ricorda con un buon assaggio delle sue atmosfere e delle situazioni in cui possiamo trovarci al suo interno.

Seguito di una serie storica, questo nuovo capitolo ci porta negli angoli più oscuri di Seattle, all'interno di un racconto che coinvolge rapporti di potere, eredità e sangue antico, tra fazioni di vampiri in lotta tra loro per contendersi il controllo degli aspetti nascosti della città.

Protagonista della storia è un vampiro secolare che si risveglia dopo un lungo sonno ma privo dei suoi ricordi e marchiato da un sigillo oscuro che gli limita i poteri.