The Outer Worlds 2 si mostra in un lungo video approfondimento che spiega diversi aspetti del gameplay

Il podcast ufficiale di Xbox ha pubblicato un lungo video approfondimento su The Outer Worlds 2, mostrando diversi aspetti del gameplay e commentando anche vari retroscena dello sviluppo e delle dinamiche all'interno del team Obsidian.

Il video è stato girato direttamente all'interno del quartier generale di Obsidian, cosa che dà al tutto un'atmosfera veramente particolare, con il game director Brandon Adler a spiegare vari aspetti della creazione di The Outer Worlds 2 e le evoluzioni applicate in questo nuovo capitolo.

Ricordiamo che The Outer Worlds 2 sarà disponibile dal 29 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S e potrà essere scaricato e giocato anche direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass.