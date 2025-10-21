0

The Outer Worlds 2 si mostra in un lungo video approfondimento che spiega diversi aspetti del gameplay

The Outer Worlds 2 torna a farsi vedere con un lungo video approfondimento di Obsidian che spiega diversi aspetti di questo atteso gioco, ormai in uscita la settimana prossima.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   21/10/2025
Una scena di The Outer Worlds 2
Il podcast ufficiale di Xbox ha pubblicato un lungo video approfondimento su The Outer Worlds 2, mostrando diversi aspetti del gameplay e commentando anche vari retroscena dello sviluppo e delle dinamiche all'interno del team Obsidian.

Il video è stato girato direttamente all'interno del quartier generale di Obsidian, cosa che dà al tutto un'atmosfera veramente particolare, con il game director Brandon Adler a spiegare vari aspetti della creazione di The Outer Worlds 2 e le evoluzioni applicate in questo nuovo capitolo.

Ricordiamo che The Outer Worlds 2 sarà disponibile dal 29 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S e potrà essere scaricato e giocato anche direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass.

Informazioni sul gioco e su Obsidian stessa

Il video inizia con una prima introduzione generale su cos'è The Outer Worlds 2 e qualche accenno alle sue caratteristiche e alla sua storia in compagnia di Adler, per poi passare ad analizzare altri elementi del gioco.

Interessante è anche la presenza di Leonard Boyarsky, il creative director di Obsidian, che si unisce ad Adler successivamente per parlare anche della sua parte di lavoro svolta nello sviluppo del gioco, e dunque illustrando anche alcuni aspetti del processo di creazione e produzione.

La filosofia di Obsidian: come si crea un grande RPG profondo e come nasce The Outer Worlds 2 La filosofia di Obsidian: come si crea un grande RPG profondo e come nasce The Outer Worlds 2

Viene dedicato ampio spazio anche alla radio presente nel gioco, che a quanto pare rappresenta un elemento di notevole importanza e su cui gli sviluppatori hanno "giocato" molto in fase di creazione, oltre a spiegare aspetti legati alla scrittura della sceneggiatura e altro.

In tutto questo vengono anche mostrate lunghe sezioni di gameplay di The Outer Worlds 2, consentendo così di dare un'altra occhiata approfondita al nuovo RPG fantascientifico di Obsidian.

Di recente abbiamo anche scoperto che i nostri alleati in The Outer Worlds 2 possono decidere di ucciderci, se facciamo certe scelte, e che il gioco sarà ancora più critico verso il capitalismo.

