La filosofia di Obsidian: come si crea un grande RPG profondo e come nasce The Outer Worlds 2

Oltre a essere divenuta parte integrante di Microsoft Gaming e degli Xbox Game Studios, la "nuova" Obsidian Entertainment si è anche rivelata la fucina più prolifica del gruppo, dal momento che si appresta a chiudere una singola annata caratterizzata dal lancio di tre videogiochi diversi, fra i quali spiccano due grandi progetti AAA. Dopo Avowed adesso tocca all'universo sci-fi: in entrambi i casi, si tratta di incarnazioni della corrente attorno alla quale sono state erette le fondamenta dello studio, ovvero quella dei giochi di ruolo. Ed è proprio di giochi di ruolo che abbiamo discusso a lungo con Brandon Adler e Matthew Singh, rispettivamente game director e design director di The Outer Worlds 2 : ciò che ne è scaturito non è solamente un interessante tuffo nelle dinamiche della prossima avventura, ma un viaggio attraverso la filosofia di progettazione che ha guidato la mano dei creativi di Obsidian.

Parlare di Obsidian Entertainment e della sua filosofia di sviluppo dei videogiochi non è affatto semplice, né soprattutto banale. Bisognerebbe partire da ben prima del 2003, anno della fondazione ufficiale, ripercorrendo le orme dei fondatori Feargus Urquhart, Darren Monahan, Chris Avellone, Chris Jones e Chris Parker. Bisognerebbe parlare dell'eredità di Black Isle Studios, di opere come Planescape: Torment o Icewind Dale, della grande età dell'oro dei videogiochi di ruolo all'occidentale. Bisognerebbe rivangare la particolare storia di Fallout: New Vegas, quella di Pillars of Eternity, quella di una compagnia che nel corso degli anni non ha mai smesso di lottare per riagguantare il suo antico splendore, nonostante l'incessante processo di trasformazione che l'ha sempre caratterizzata. Oggi, tuttavia, ci troviamo a ridosso della pubblicazione di The Outer Worlds 2 , un titolo che sembra nato proprio con l'intenzione di chiudere definitivamente il cerchio che si era aperto ventidue anni fa.

I giochi di ruolo di oggi e il DNA di Obsidian Entertainment

Qualche giorno fa, in occasione di un'altra intervista, il game director di The Outer Worlds 2 Brandon Adler aveva affermato che gli appassionati di giochi di ruolo desiderano ardentemente vivere esperienze profonde. Ma che cos'è, davvero, un gioco di ruolo profondo? Come si distingue da una variante superficiale? Abbiamo avuto l'occasione di rivolgere questa domanda proprio a lui. "Per me, un gioco di ruolo profondo è quello in cui posso costruire il tipo di personaggio che voglio, non solo a un livello superficiale - del tipo: "Sono bravo con le armi" - ma spingendo a fondo determinati tratti", ha spiegato Brandon. "Non si tratta semplicemente di creare un personaggio efficace in combattimento o in un singolo contesto specifico: per me, per esempio, conta anche il mondo stesso. Una volta che ho creato il mio personaggio voglio poter vedere l'impatto delle sue caratteristiche sempre, dappertutto. Non ha senso poter usare l'alto livello di scienza solo in alcune conversazioni. Voglio poter interagire con il mondo sfruttando quella competenza, il giocatore deve poter davvero interpretare il personaggio che ha creato".

Brandon Adler e Matt Singh al Tokyo Game Show

Matt Singh, come design director, si è occupato di gestire alcuni degli aspetti più intricati di un videogioco ambizioso come The Outer Worlds 2, dunque è naturale che abbia un punto di vista altrettanto forte. "Il concetto chiave è che un gioco di ruolo è espressione del giocatore", ci ha spiegato. "La profondità nasce dalla misura in cui si esprimono le caratteristiche del personaggio in maniera unica. Sì, Brandon ha parlato di conversazioni, di interazioni con il mondo, dei Tratti, dei difetti. Ma la profondità arriva davvero solamente quando si iniziano a combinare e intrecciare più sistemi insieme. Se un RPG superficiale ha una progressione lineare e prevedibile, per noi conta come i vari sistemi interagiscono fra loro". Negli ultimi anni c'è stato molto chiacchiericcio attorno ai videogiochi di ruolo, specialmente in seguito all'esplosione di Baldur's Gate 3 di Larian Studios: a tessere le sue lodi, ma soprattutto a esprimere il desiderio di realizzare qualcosa di simile, sono state diverse voci autorevoli anche di Obsidian, fra cui spicca quella di Josh Sawyer.

Ciò detto, ancora oggi gli appassionati amano prendere come esempi dei massimi giochi di ruolo proprio produzioni della casa, su tutte Fallout: New Vegas. Feargus Urquhart, fondatore e capo della compagnia, ha recentemente affermato che The Outer Worlds 2 rappresenta la piena realizzazione di ciò che il pubblico si aspetta da un videogioco di Obsidian Entertainment. E dunque la domanda sorge spontanea: che cosa, secondo gli sviluppatori, il pubblico si aspetta da un videogioco di Obsidian Entertainment? "Anzitutto", incalza Brandon, "il pubblico si aspetta proprio un gioco di ruolo profondo, ci si aspetta questo da un videogioco di Obsidian. Anche quando pubblichiamo ottimi giochi che magari non offrono il grado di profondità tipico dei grandi RPG, la gente cerca quegli elementi. The Outer Worlds 2 - ovviamente sono di parte nel dirlo - lo fa davvero, davvero bene, e penso che sia l'aspetto più importante di tutti".

Fallout: New Vegas incarna ancora oggi ciò che il pubblico desidera da un RPG di Obsidian

"Ma c'è dell'altro. Le persone desiderano una narrativa profonda, storie interessanti, mondi affascinanti. Abbiamo dedicato molto tempo lavorando a tutti questi elementi, alle fazioni e ai compagni. Abbiamo messo moltissimo impegno nel renderli completi e ben caratterizzati. Tutti questi aspetti messi insieme rappresentano, per me, ciò che determina un videogioco Obsidian, ciò che voglio che i giochi Obsidian siano, ciò che voglio offrire ai giocatori quando li vivono. E sono convinto che The Outer Worlds 2 faccia un lavoro eccellente da questo punto di vista". Sono parole che fanno pensare a un'opera confezionata dallo zoccolo duro della compagnia, da creativi figli della tradizione dei PC RPG, per certi versi dei giochi di ruolo carta e penna su cui poggia la pesantissima eredità dello studio. Ed è un concetto, questo, che traspare chiaramente dalle parole di Matt Singh: "Il nostro motto è: 'I tuoi mondi, le tue scelte'. Per noi, internamente, significa che ci piace definirci come dei Game Master".

"Abbiamo creato questo mondo perché i giocatori possano esplorarlo e raccontare la propria storia. Ciò che più conta è la libertà del giocatore e la quantità di scelte. Lo gettiamo in quel mondo e gli permettiamo di fare ciò che vuole, reagendo alle sue azioni in modi interessanti". Il che, tuttavia, significa potenzialmente dover prevedere e soprattutto rispondere a scelte di rottura, per certi versi antitetiche alla creazione di una storia, ma Matt non si è fatto trovare impreparato. "In The Outer Worlds 2, se vuoi provare a uccidere ogni singolo personaggio del gioco, sei libero di farlo. Consentiamo di farlo e il gioco si adatterà di conseguenza, la storia reagirà a tali azioni. Se invece vuoi costruire relazioni profonde con i tuoi compagni, va benissimo anche quello. Vuoi schierarti con diverse fazioni? Vuoi cercare di farle collaborare? Vuoi rifiutarle completamente? Tutte queste possibilità ci sono. Questo è ciò che intendiamo quando parliamo di libertà del giocatore, di profondità narrativa e di tutto ciò che crediamo che i fan di Obsidian vogliano davvero".

The Outer Worlds 2 è stato costruito proprio attorno agli elementi che hanno fatto la fortuna di Obsidian

Il panorama dei videogiochi di oggi, tuttavia, è molto diverso da quello che caratterizzava l'alba del nuovo millennio, l'epoca segnata dal passaggio di Icewind Dale, di Planescape: Torment, di Neverwinter Nights; oggi i videogiochi devono necessariamente provare ad abbracciare un pubblico più ampio, e questa sorta di "accessibilità generale", per sua stessa definizione, è solitamente nemica della profondità, quasi antitetica rispetto alla natura dei giochi di ruolo. Brandon prende la parola per rispondere ai nostri dubbi: "Per prima cosa, non credo assolutamente che ogni videogioco debba essere per tutti. Questo non significa che non vogliamo rendere accessibili i nostri videogiochi, ma che compiamo scelte precise per il tipo di gioco che vogliamo creare: tocca alle persone decidere se fa per loro oppure no. E questo è quanto: non tutti i giochi sono per tutti i giocatori".

Poi, però, elabora il suo punto di vista sul prossimo grande progetto: "Penso che The Outer Worlds sappia dimostrarsi un gioco molto accessibile pur mantenendo tanta profondità. In superficie, i sistemi sembrano semplici, ma c'è la possibilità di scavare molto più a fondo. Penso per esempio allo stealth: premi un pulsante, entri in modalità furtiva. È semplice, è immediato. Ma se vuoi realizzare un PG basato sulla furtività, puoi elaborare vantaggi e difetti che la rendono una meccanica molto più complessa e interessante". Come? "Magari puoi eliminare qualcuno furtivamente, muoverti più rapidamente, sfruttare un dispositivo di distrazione, sfruttare tratti dedicati. Ma questo è ciò a cui accedono solo le persone che vogliono concentrarsi davvero su quella dinamica".

Ovviamente si tratta di un titolo che è anche basato sull'azione, oltre che di un gioco di ruolo

"A livello superficiale, quelle di dialogare, muoversi furtivamente o sparare, sono attività molto immediate. Direi che costruiamo il gioco su più strati: vicino alla superficie è semplice, ma chi lo desidera può esplorare la complessità". Allora Matt prende subito la parola: "Sì, 'semplice ma profondo' è stato un pilastro del design fin dall'inizio. Bisogna intendere la filosofia di The Outer Worlds 2 come quella dietro il gioco degli scacchi: le regole sono facili da capire, il comportamento dei pezzi è immediato, ma la strategia può essere estremamente complessa".