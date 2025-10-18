Sei alla ricerca del costume perfetto per Halloween? Ecco alcune idee ispirate ai videogiochi

Halloween si avvicina e in questo articolo vogliamo proporti una serie di opzioni piuttosto bizzarre per aiutarti a scegliere il costume perfetto . Ci siamo ispirati ai principali videogiochi, quindi dimentica i classici fantasmi o vampiri. Ovviamente non aspettarti cosplay complessi e particolarmente elaborati: questi prodotti sono molto più semplici ed economici e possono adattarsi (più o meno) a qualsiasi occasione. Inoltre, siccome tra i nostri lettori sono presenti giocatori di tutte le età, abbiamo pensato anche ai genitori che vogliono condividere questa passione con i propri figli, magari scegliendo un costume a tema per tutta la famiglia!

I migliori costumi per Halloween ispirati ai videogiochi

Alcuni di questi costumi sono spediti da fornitori terzi, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Questi costumi sono in genere proposti in taglie diverse, in modo da adattarsi a qualsiasi vestibilità.

Il primo costume è ispirato ad Ezio Auditore di Assassin's Creed (che non ha bisogno di troppe presentazioni). Troviamo quindi una tunica con cappuccio e il mantello con le spalline. Le armi non sono incluse. Il secondo è un costume da Pac-Man gonfiabile nella taglia Standard. Di seguito ti proponiamo invece un costume ispirato a Minecraft, in questo caso per bambini nella taglia M. Ecco altre opzioni tra cui scegliere: