Ghost of Yotei si aggiorna ed elimina tanti bug che bloccavano il gioco e varie missioni

Molti videogiochi arrivano al lancio con ancora vari problemi sotto il cofano e anche l'apprezzato Ghost of Yotei non fa differenza. Ci sono infatti vari bug che potrebbero bloccare il completamento delle missioni, ma per fortuna il più recente aggiornamento dovrebbe risolverne vari.

Le novità dell'aggiornamento 1.010 di Ghost of Yotei

Prima di tutto, ci sono un paio di correzioni alla stabilità, con l'eliminazione di un raro crash causato dal ray tracing e di uno in una missione specifica nel caso il giocatore esegua una serie di azioni non previste.

Parlando del gameplay e dei contenuti di gioco, è stato rimosso un bug che impediva di ottenere una maschera della Digital Deluxe Edition, così come una serie di bug che bloccavano le missioni "Combattere il fuoco col fuoco", "La via di Kusarigama", "Il racconto dell'Oni", "Fiducia spezzata", "Segheria Higashi", "Guarnigione del Corno spezzato", "La vergogna di Kusarigama".

Inoltre, sono stati corretti ulteriori bug che bloccavano il gioco in certi luoghi e nelle missioni "Incontri selvaggi" e "Un branco di lupi". Ogni missione ha i propri modi per bloccarsi, spesso legati al ripartire da un checkpoint, morire in un punto specifico o cambiare gli equipaggiamenti nel momento sbagliato.

È stato anche rimosso un asset non definitivo che era stato dimenticato in un punto principale del gioco nella missione "Il destino della Kitsune". Segnaliamo infine che Ghost of Yotei è il miglior lancio first party Sony in Europa da Marvel's Spider-Man 2.