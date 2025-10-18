GTA 6 potrebbe cambiare il modo in cui gestisce le armi: più realismo, meno libertà di distruzione?

Nello specifico, pare che Red Dead Redemption 2 abbia influenzato Grand Theft Auto nel modo in cui le bocche da fuoco saranno gestite.

GTA 6 è ancora lontano e Rockstar Games non pare avere particolare fretta nel rendere disponibili nuove informazioni. In soccorso dei fan disperati in cerca di qualsiasi scampolo di novità arrivano i leak, con uno dei più recenti che parla delle armi .

I leak sulle armi di GTA 6

Secondo i leak più recenti, le cose non funzioneranno più come nei vecchi GTA, nei quali le armi appaiono dal nulla e il personaggio può avere un intero arsenale con sé. In modo simile al titolo western, i giocatori potranno avere con sé poche armi, quelle che fisicamente possono trasportare, e ulteriori strumenti di distruzione andranno messi nel baule del proprio veicolo.

Inoltre, il noto leaker Tez2 ha segnalato che Rockstar Games stava sperimentando sulla gestione dei classici menù a ruota delle armi, provando a inserire dei sotto-menù dentro quello principale. Il leaker però non è certo che quei test abbiano dato buoni frutti e possa arrivare nel gioco completo.

In ogni caso, un approccio più vicino a Red Dead Redemption 2 permetterebbe a GTA 6 di essere più realistico ma potrebbe porre dei limiti alla capacità del giocatore di causare caos e distruzione in ogni dove e ogni momento, certamente non senza un po' di preparazione. Per ora in ogni caso, per ora sono solo rumor e non informazioni ufficiali, quindi consigliamo di prendere il tutto con le pinze.

Si chiacchiera anche del fatto che le recensioni di GTA 6 verrebbero gestite in modo non classico e il motivo sarebbe il timore dei leak.