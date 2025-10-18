0

Fanatical e Capcom vi offrono un bundle di giochi horror: più ne prendete, meno pagate ogni titolo

Capcom ha realizzato molti giochi horror e può senza problemi proporvi con Fanatical un ampio bundle di giochi da paura: più ne inserite nel bundle, meno pagate ogni singolo videogioco.

Fanatical e Capcom stanno collaborando per un nuovo bundle di giochi a tema horror, perfettamente in tema col periodo. Le due compagnie hanno reso disponibili 19 videogiochi per PC da saghe famose come Resident Evil, Devil May Cry e Dead Rising.

Come è tipico per la piattaforma, più giochi aggiungete al bundle meno pagherete per ognuno di essi.

Come funziona il bundle di Fanatical e Capcom e quali giochi sono inclusi

Se comprate due soli giochi, li pagate 6.50€ l'uno, per un totale quindi di 13€. Se prendete tre giochi, invece, la cifra cala a 6.33€ per titolo e infine per un bundle da almeno quattro videogiochi potete pagare 6.25€ l'uno.

I titoli inclusi sono:

  • Dead Rising 2 & Dead Rising 2: Off the Record Double Pack
  • Dead Rising 3 Apocalypse Edition
  • Dead Rising 4
  • Devil May Cry HD Collection
  • Devil May Cry 4 Special Edition
  • Devil May Cry 5 + Vergil
  • DmC Devil May Cry
  • Resident Evil & Resident Evil 0 Double Pack
  • Resident Evil 2 Remake
  • Resident Evil 3 Remake
  • Resident Evil 4 (2005) & Resident Evil 5 Gold Edition Double Pack
  • Resident Evil 6 Complete & Resident Evil 7 Biohazard Double Pack
  • Resident Evil Village
  • Resident Evil Revelations 1 & 2 Deluxe Double Pack
Potete liberamente scegliere i giochi che preferite, quindi è un'ottima occasione per recuperare solo quello che vi interessa spendendo poco. La promozione è valida fino alla fine di ottobre e la potete trovare qui.

