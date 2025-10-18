Fanatical e Capcom vi offrono un bundle di giochi horror: più ne prendete, meno pagate ogni titolo

Fanatical e Capcom stanno collaborando per un nuovo bundle di giochi a tema horror, perfettamente in tema col periodo. Le due compagnie hanno reso disponibili 19 videogiochi per PC da saghe famose come Resident Evil, Devil May Cry e Dead Rising.

Come è tipico per la piattaforma, più giochi aggiungete al bundle meno pagherete per ognuno di essi.