Il Server Slam di ARC Raiders parte alla grande: superati i 130.000 giocatori contemporanei su Steam

ARC Raiders sta registrando numeri di affluenza davvero molto alti su Steam con l'inizio del Server Slam, l'ultima beta prima del lancio, questa volta ad accesso libero.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/10/2025
Oggi è iniziato il Server Slam di ARC Raiders, una sorta di ultimissima beta prima del lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, per la prima volta aperta a tutti, senza registrazioni o altri requisiti particolari. I test probabilmente hanno anche lo scopo di mettere sotto sforzo intenso i server prima del debutto e in tal senso l'obiettivo è stato raggiunto, almeno su Steam.

Nel momento in cui scriviamo ARC Raiders ha superato quota 135.000 giocatori contemporanei a poche ore dall'inizio, con i numeri che probabilmente continueranno a lievitare nelle prossime ore e durante il weekend il momento della settimana con maggiore affluenza su Steam. Un ottimo risultato, anche considerando il recente lancio di Battlefield 6.

Siete ancora in tempo per prendere parte al Server Slam

Se non siete tra coloro che stanno giocando al Server Slam di ARC Raiders siete ancora in tempo per recuperare. I test proseguiranno fino a domenica 19 ottobre e si tratta praticamente dell'ultima chance di provare con mano il gioco prima del suo debutto ufficiale, fissato al 30 ottobre.

Durante i test sarà possibile provare la mappa Dam Battlegrounds e prendere dimestichezza con le meccaniche alla base del gameplay. Inoltre, pur non potendo trasferire i progressi al gioco completo, partecipando ricevere un esclusivo zaino per personalizzare il vostro avatar virtuale.

