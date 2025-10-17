Il Server Slam di ARC Raiders parte alla grande: superati i 130.000 giocatori contemporanei su Steam

Oggi è iniziato il Server Slam di ARC Raiders, una sorta di ultimissima beta prima del lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, per la prima volta aperta a tutti, senza registrazioni o altri requisiti particolari. I test probabilmente hanno anche lo scopo di mettere sotto sforzo intenso i server prima del debutto e in tal senso l'obiettivo è stato raggiunto, almeno su Steam.

Nel momento in cui scriviamo ARC Raiders ha superato quota 135.000 giocatori contemporanei a poche ore dall'inizio, con i numeri che probabilmente continueranno a lievitare nelle prossime ore e durante il weekend il momento della settimana con maggiore affluenza su Steam. Un ottimo risultato, anche considerando il recente lancio di Battlefield 6.