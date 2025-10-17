Al via il Server Slam di ARC Raiders: tutti possono giocarci gratuitamente questo fine settimana

Per la precisione i test iniziano alle 15:00 di oggi, 17 ottobre , e si concluderanno alla stessa ora di domenica 19 ottobre . Se siete interessati, potrete scaricare il client del Server Slam dal PlayStation Store da qui , da Xbox Store da qui . Infine, per la versione PC potrete scegliere tra Steam ed Epic Games Store .

Cosa vi aspetta nel Server Slam

Stando ai dettagli condivisi in precedenza, durante il Server Slam i giocatori potranno scendere in campo nella mappa Dam Battlegrounds e prendere dimestichezza con il sistema di progressione, di creazione e le missioni di ARC Raiders. Potretre provare anche l'equipaggiamento iniziale e di metà rango, modificare armi e gadget.

I progressi fatti durante il fine settimana non verranno trasferiti nel gioco completo. In compenso, Coloro che prenderanno parte ai test riceveranno un esclusivo zaino per il proprio avatar virtuale, che potranno riscattare una volta uscito il gioco completo. A questo proposito, vi ricordiamo che ARC Raiders sarà disponibile a partire dal 30 ottobre su PC e console.